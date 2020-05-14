Князь Игорь Рюрикович: биография, походы на Царьград, гибель
Игорь Рюрикович (также называли Игор Старый) – князь Киевской Руси из династии Рюриковичей, сын варяжского князя Рюрика I. Он стал великим киевским князем в 912 году, а в 945 – погиб при сборе дани с древлян.
Предшественник, князь Олег Вещий, был родственником Рюрика, поэтому передал княжение Игорю. Игорь пытался продолжать вести политику Олега:
Он подчинил восточнославянские племена между Днестром и Днепром.
В 915 году по просьбе византийского императора Константина VII Багрянородного совершил поход против болгар.
Около 930 года совершил поход против хазар и разорил город Тмутаракань.
Он также впервые воевал с печенегами.
Князь Игорь прославился также двумя походами на Константинополь, которые не совсем были удачными. А подробнее о княжении Олега Вещего и его походах на Византию читайте в учебнике по истории Украины за 7 класс О.В. Гисема.
Биография князя Игоря
Исследователи до сих пор сомневаются относительно точной даты рождения князя Игоря, однако наиболее вероятно, что он родился в 878 году.
Отец Игоря Рюрик І вскоре после рождения сына умер, а о его матери почти ничего не известно. В одной из летописей указано, что ею была норвежская принцесса Ефанда, также она, вероятно, могла быть и сестрой Олега Вещего.
В летописях также отмечается, что в 903 году Игорь женился на Ольге, а в 942 году у них родился сын Святослав. Более о биографии Святослава и Ольги читайте в учебнике по истории Украины за 7 класс В.С. Власова.
У Игоря были и другие женщины, однако Ольга считалась самой лучшей. Она нравилась князю из-за своей мудрости, потому что подходила к решению вопросов взвешенно и продуманно. Возможно, у Игоря были дети в других браках, но в летописях об этом не сообщается.
Прозвище "Старый" Игорь получил не просто так. Причиной могло стать то, что к власти князь пришел после смерти Олега – в 34 года.
Походы на Царьград
Князь Игорь совершил два похода на Константинополь (Царьград) – в 941 и 943 годах. Сразу сложно изучить все важные даты, но домашнее задание никто не отменял. Поэтому вы можете воспользоваться разделом "ГДЗ и решебники по истории Украины за 7 класс", чтобы точно не ошибиться.
Во время первого похода в 941 году Игорь вместе с сорокотысячном войском вели себя жестоко: "И кого брали, тех вскрывали, других как мишени расставляли и стрелами расстреливали и хребты ломали... И святых церквей много огню отдали". Он хотел заставить византийцев выполнять условия торгового договора, который подписал князь Олег Вещий в 911 году.
Так, князь вышел из Днепра и добрался до Босфорного пролива. Однако у Константинополя императорский флот встретил русское войско с греческим огнем. Это была горючая смесь, которая применялась в военных целях и могла гореть даже в воде. Точный состав этой смеси хранился в строжайшей тайне. Таким образом 1000 русских ладей были сожжены. Только единицы могли выжить.
943 года Игорь приобщился поддержкой варягов и снова пошел на Царьград. На этот раз был заключен мир. Однако в 944 году Игорь снова захотел "отомстить за себя". Он собрал много воинов из варягов, полян, кривичей, печенегов и пошел против греков на ладьях и лошадях. В то время Византия была ослаблена, потому что вела борьбу с болгарами и арабами. Поэтому византийский император Роман предложил Игорю дары – золото. Войско вернулось в Киев.
В 944 году в Киев прибыли византийские послы, чтобы достичь согласия. Тогда были заключены союзная и торговая соглашения на условиях Царьграда. Русь должна была помогать императору войсками и не претендовать на византийские владения в Крыму. Также ликвидировали беспошлинную торговлю и ввели ограничения на покупку русскими купцами паволоки. Сначала соглашение подписали в Византии в присутствии русских послов, а затем в Киеве при византийских послах.
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Каспийский поход
В 943 году князь Игорь решил послать свои войска на восток до Каспийского моря, где были богатые арабские торговые рынки. Войско пошло вдоль Кавказа, где к ним присоединились аланы и лезгины.
Впоследствии они поплыли Каспийским морем до устья Куры за Кавказом и пришли к Бердыы – крупнейшего торгового города и столицы Кавказской Албании. Войско Игоря напало на город, разграбили его и взяли жителей в плен.
"Рус, жадный к битвам,... пустился в море и на палубах своих судов совершил вторжение... Этот народ опустошил всю территорию Бердана... Это нечто иное, как разбойники, подобные волкам и львам. Они никогда не отдаются веселлю пиров ... Они овладевают странами и покоряют города..."
Воевать против войска Игоря начал глава Азербайджана. Однако через некоторое время он оставил ту местность, потому что среди войск Игоря распространилась эпидемия. Домой они возвращались с огромной добычей, как победители.
Впоследствии войско стало возмущаться, что в последние годы своего княжения Игорь перестал ходить сам за данью. Собирал налоги воевода Свенельд, который считался главой правительства. Войско князя начало жаловаться, что оскудело по сравнению с женой Свенельда. Игорь услышал своих дружинников, и они вместе отправились собирать дань.
Смерть князя Игоря
Во времена княжения Олега Вещего славянские племя покорно платили дань. Однако после его смерти древляне отказывались платить налоги. В 914 году Игорь совершил свой первый военный поход против древлян. Тогда Игорь разгромил древлян и заставил платить еще больше дани.
В 945 году Игорь снова отправился к древлянам за данью. "К первой новую еще дань придумал. И насилие им с мужами своими делал" – так описан поход в летописях. То есть, фактически, они творили грабеж и террор местных жителей. Игорь собрал первый раз дань и на полпути в Киев решил вернуться во второй раз в Искоростень с небольшой дружиной, чтобы взять еще.
"Поразмыслив, сказал войску: "Идите с данью домой, а я вернусь и похожу еще". И отпустил воинов своих домой, а сам с небольшой дружиной вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, советовались с князем своим Малом: "Если поведется волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит".
Древляне устроили засаду под Искоростенем и разбили жену. Игоря же привязали к двум наклоненным березам, а затем деревья отпустили и разорвали таким образом князя. Похоронили его под Искоростенем. После этого жена Игоря Ольга, ставшая регентом, отомстила за мужа. Больше об этом вы сможете найти в любом учебном пособие в разделе "Учебники по истории Украины за 7 класс онлайн".
Интересные факты о князе Игоре
1. Есть несколько версий знакомства князя Игоря с Ольгой. Первая говорит, что Ольга была дочерью князя Олега Вещего. Во второй легенде говорится, что Игорь с Олегом отправились на охоту. Он захотел переплыть реку с одного берега на другой и попросил о переправе юношу, который сидел неподалеку в лодке. Однако, как оказалось, это была Ольга, одетая в мужскую одежду. Игорь делал ей непристойные предложения, но девушка отказывала. Она считала, что нужно руководствоваться не страстью, а разумом, поэтому ответила Игорю: "Меньше взяв, больше потеряешь!". Через некоторое время князю нужно было уже жениться, и он решил взять в жены Ольгу.
2. После смерти Олега древляне и уличи пожелали отколоться от Киевской Руси. Однако Игорь наложил на них огромную дань, а уличей осадил на три года. Таким образом он сохранил целостность государства.
3. В некоторых летописях упоминается, что Глеб (Улеб) и Володислав – сводные братья сына князя Игоря Святослава. Первого Святослав Игоревич казнил за христианские убеждения. В то же время, в других летописях сообщается, что сын у князя был один. Володислав был по материнской линии дядей Святослава, а Глеб (Улеб) – племянником Ольги.
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