Князь Игорь Рюрикович: биография, походы на Царьград, гибель

Игорь Рюрикович (также называли Игор Старый) – князь Киевской Руси из династии Рюриковичей, сын варяжского князя Рюрика I. Он стал великим киевским князем в 912 году, а в 945 – погиб при сборе дани с древлян.

Предшественник, князь Олег Вещий, был родственником Рюрика, поэтому передал княжение Игорю. Игорь пытался продолжать вести политику Олега:

Он подчинил восточнославянские племена между Днестром и Днепром.

В 915 году по просьбе византийского императора Константина VII Багрянородного совершил поход против болгар.

Около 930 года совершил поход против хазар и разорил город Тмутаракань.

Он также впервые воевал с печенегами.

Князь Игорь прославился также двумя походами на Константинополь, которые не совсем были удачными. А подробнее о княжении Олега Вещего и его походах на Византию читайте в учебнике по истории Украины за 7 класс О.В. Гисема.

Биография князя Игоря

Исследователи до сих пор сомневаются относительно точной даты рождения князя Игоря, однако наиболее вероятно, что он родился в 878 году.

Отец Игоря Рюрик І вскоре после рождения сына умер, а о его матери почти ничего не известно. В одной из летописей указано, что ею была норвежская принцесса Ефанда, также она, вероятно, могла быть и сестрой Олега Вещего.

В летописях также отмечается, что в 903 году Игорь женился на Ольге, а в 942 году у них родился сын Святослав. Более о биографии Святослава и Ольги читайте в учебнике по истории Украины за 7 класс В.С. Власова.

У Игоря были и другие женщины, однако Ольга считалась самой лучшей. Она нравилась князю из-за своей мудрости, потому что подходила к решению вопросов взвешенно и продуманно. Возможно, у Игоря были дети в других браках, но в летописях об этом не сообщается.

Прозвище "Старый" Игорь получил не просто так. Причиной могло стать то, что к власти князь пришел после смерти Олега – в 34 года.

Олег Вещий и маленький Игорь Комсомольская правда

Походы на Царьград

Князь Игорь совершил два похода на Константинополь (Царьград) – в 941 и 943 годах. Сразу сложно изучить все важные даты, но домашнее задание никто не отменял. Поэтому вы можете воспользоваться разделом "ГДЗ и решебники по истории Украины за 7 класс", чтобы точно не ошибиться.

Во время первого похода в 941 году Игорь вместе с сорокотысячном войском вели себя жестоко: "И кого брали, тех вскрывали, других как мишени расставляли и стрелами расстреливали и хребты ломали... И святых церквей много огню отдали". Он хотел заставить византийцев выполнять условия торгового договора, который подписал князь Олег Вещий в 911 году.

Так, князь вышел из Днепра и добрался до Босфорного пролива. Однако у Константинополя императорский флот встретил русское войско с греческим огнем. Это была горючая смесь, которая применялась в военных целях и могла гореть даже в воде. Точный состав этой смеси хранился в строжайшей тайне. Таким образом 1000 русских ладей были сожжены. Только единицы могли выжить.

943 года Игорь приобщился поддержкой варягов и снова пошел на Царьград. На этот раз был заключен мир. Однако в 944 году Игорь снова захотел "отомстить за себя". Он собрал много воинов из варягов, полян, кривичей, печенегов и пошел против греков на ладьях и лошадях. В то время Византия была ослаблена, потому что вела борьбу с болгарами и арабами. Поэтому византийский император Роман предложил Игорю дары – золото. Войско вернулось в Киев.

В 944 году в Киев прибыли византийские послы, чтобы достичь согласия. Тогда были заключены союзная и торговая соглашения на условиях Царьграда. Русь должна была помогать императору войсками и не претендовать на византийские владения в Крыму. Также ликвидировали беспошлинную торговлю и ввели ограничения на покупку русскими купцами паволоки. Сначала соглашение подписали в Византии в присутствии русских послов, а затем в Киеве при византийских послах.

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Поход на Царьград, 941 год Википедия

Каспийский поход

В 943 году князь Игорь решил послать свои войска на восток до Каспийского моря, где были богатые арабские торговые рынки. Войско пошло вдоль Кавказа, где к ним присоединились аланы и лезгины.

Впоследствии они поплыли Каспийским морем до устья Куры за Кавказом и пришли к Бердыы – крупнейшего торгового города и столицы Кавказской Албании. Войско Игоря напало на город, разграбили его и взяли жителей в плен.

"Рус, жадный к битвам,... пустился в море и на палубах своих судов совершил вторжение... Этот народ опустошил всю территорию Бердана... Это нечто иное, как разбойники, подобные волкам и львам. Они никогда не отдаются веселлю пиров ... Они овладевают странами и покоряют города..."

Воевать против войска Игоря начал глава Азербайджана. Однако через некоторое время он оставил ту местность, потому что среди войск Игоря распространилась эпидемия. Домой они возвращались с огромной добычей, как победители.

Впоследствии войско стало возмущаться, что в последние годы своего княжения Игорь перестал ходить сам за данью. Собирал налоги воевода Свенельд, который считался главой правительства. Войско князя начало жаловаться, что оскудело по сравнению с женой Свенельда. Игорь услышал своих дружинников, и они вместе отправились собирать дань.

Войско князя Игоря во время похода Википедия

Смерть князя Игоря

Во времена княжения Олега Вещего славянские племя покорно платили дань. Однако после его смерти древляне отказывались платить налоги. В 914 году Игорь совершил свой первый военный поход против древлян. Тогда Игорь разгромил древлян и заставил платить еще больше дани.

В 945 году Игорь снова отправился к древлянам за данью. "К первой новую еще дань придумал. И насилие им с мужами своими делал" – так описан поход в летописях. То есть, фактически, они творили грабеж и террор местных жителей. Игорь собрал первый раз дань и на полпути в Киев решил вернуться во второй раз в Искоростень с небольшой дружиной, чтобы взять еще.

"Поразмыслив, сказал войску: "Идите с данью домой, а я вернусь и похожу еще". И отпустил воинов своих домой, а сам с небольшой дружиной вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, советовались с князем своим Малом: "Если поведется волк к овцам, то вынесет все стадо, пока не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит".

Древляне устроили засаду под Искоростенем и разбили жену. Игоря же привязали к двум наклоненным березам, а затем деревья отпустили и разорвали таким образом князя. Похоронили его под Искоростенем. После этого жена Игоря Ольга, ставшая регентом, отомстила за мужа. Больше об этом вы сможете найти в любом учебном пособие в разделе "Учебники по истории Украины за 7 класс онлайн".

Древляне разорвали Игоря travel-in-time.org

Интересные факты о князе Игоре

1. Есть несколько версий знакомства князя Игоря с Ольгой. Первая говорит, что Ольга была дочерью князя Олега Вещего. Во второй легенде говорится, что Игорь с Олегом отправились на охоту. Он захотел переплыть реку с одного берега на другой и попросил о переправе юношу, который сидел неподалеку в лодке. Однако, как оказалось, это была Ольга, одетая в мужскую одежду. Игорь делал ей непристойные предложения, но девушка отказывала. Она считала, что нужно руководствоваться не страстью, а разумом, поэтому ответила Игорю: "Меньше взяв, больше потеряешь!". Через некоторое время князю нужно было уже жениться, и он решил взять в жены Ольгу.

2. После смерти Олега древляне и уличи пожелали отколоться от Киевской Руси. Однако Игорь наложил на них огромную дань, а уличей осадил на три года. Таким образом он сохранил целостность государства.

3. В некоторых летописях упоминается, что Глеб (Улеб) и Володислав – сводные братья сына князя Игоря Святослава. Первого Святослав Игоревич казнил за христианские убеждения. В то же время, в других летописях сообщается, что сын у князя был один. Володислав был по материнской линии дядей Святослава, а Глеб (Улеб) – племянником Ольги.

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