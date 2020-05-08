Княгиня Ольга: происхождение, крещение, месть древлянам

Ольга – княгиня киевская, жена князя Игоря Ольга из династии Рюриковичей – первая женщина Киевской Руси, которая приняла христианство. Она стала регентом в пору несовершеннолетия сына Святослава. Летописцы ее еще называли Ольгой Богомудрой, потому что она мужественно и решительно трудилась для подъема Киевской Руси

Деятельность Ольги оставила заметный след в истории:

она ввела налоговую и административную реформы;

организовала опорные пункты киевской власти;

хитростями отомстила древлянам за смерть мужа;

сожгла город Искоростень.

А больше о возникновении Киевской Руси и правление князя Игоря читайте в учебнике по истории Украины 7 класс Ю.Ю. Свидерского.

Биография княгини Ольги

Точно неизвестно, где и когда родилась княгиня Ольга. Например, в "Повести временных лет" говорится, что "Когда Игорь вырос, он ходил в походы вслед за Олегом, и каждый слушался его. И привели ему жену из Пскова, именем Ольга". И в 903 году она вышла замуж за князя Игоря.

Однако современный историк М. Котляр считает, что княгиня Ольга родилась около 910 года. Повсюду ее описывают энергичной женщиной, а если верить летописям, то княгиня родила Святослава в возрасте 50 лет. Это, по мнению исследователей, является маловероятным.

Летописец также колебался относительно происхождения княгини. В "Повести временных лет" так описано ее происхождения: "от Плескова", "…Неци же глаголють, яко Ольгови дщи бе Ольга". Владимирский летопись пишет, что "Ігоря же жени (Олег) в Болгарах, поят же за него княжну, именем Ольгу. И бысть мудра велмы…". "Й приведоша ему жену от Плескова именем Ольгу". Город Плесков – болгарский град, который летописцы часто записывали как "Псков". Поэтому есть версия, что Ольга, которую князь Олег привез из Болгарии, была внучкой болгарского князя Бориса I, дочерью его сына Владимира I, предшественника на болгарском престоле и брата Симеона.

Ольга вряд ли могла быть дочерью посадника Пскова или другого боярина. Женщина имела отдельный двор в Вышгороде. А полководцы Игоря единодушно признали ее регентшей (временной правительницей), а юного сына Святослава наследником.

Вероятно, что Ольга с Игорем имели других детей. В некоторых документах упоминается Предслава и Володислав. Но никаких подтверждений, что это их дети, не найдено.

Существует также версия, что Ольга могла быть приемной дочерью князя Олега, ведь их имена тесно связаны. А подробнее о правлении князя Олега читайте в учебнике по истории Украины 7 класс О.В. Гисема.

Если по дате рождения есть сомнения, то с датой смерти таких проблем нет. Церковный историк зафиксировал, что Ольга умерла в 969 году. Похоронили ее по христианскому обычаю в киевском храме святого Николая. Князь Владимир, который крестил Русь, перенес ее останки в Десятинную церковь Богородицы и похоронил в каменном саркофаге.

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Княгиня Ольга Газета "День"

Месть древлянам

В 945 году князя Игоря убили древляне во время сбора ополюддя или дани. Сын Святослав еще не мог прийти к власти, ибо был слишком маленьким. Тогда Ольга стала править государством.

После убийства Игоря древлянские послы приехали в Киев и предложили Ольге выйти замуж за их князя Мала. Княгиня заманила их в ловушку и похоронила заживо. Послов сбросили в глубокую яму вместе с лодкой, на которой они приплыли.

Впоследствии в Киев отправилась вторая делегация древлян: бояре, князья и купцы. Ольга приказала растопить для них баню и подожгла их внутри.

Третья месть была кровавой. Ольга написала письмо древлянам, что хочет поплакать над гробом своего мужа. Приехав, она устроила языческий обряд. Согласно ему устроили пир. По приказу княгини было изрезано пять тысяч древлян.

В 946 году Ольга решила окончательно отомстить древлянам. Она собрала войско, взяла с собой сына Святослава и отправилась в поход на Искоростень. Недалеко от города Святослав вонзил отцовский меч в землю и начал битву. Древляне бежали, а город осадили.

Через год княгиня отправила письмо древлянам, что больше не будет мстить, а только возьмет дань. Ольга попросила прислать с каждого двора по три голубя и три воробья. Древляне обрадовались такой милостыне и все ей отправили. Дружинники отступили, а ночью привязали к лапкам птиц трут с огнем и отпустили на волю. Город был сожжен, а выживших, отдали в рабство или заставили платить дань.

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Мертвый князь Игорь russian7.ru

Правление Ольги

За время своего правления княгиня Ольга объездила все свои владения, чтобы укрепить внутреннее состояние государства. Она закладывала новые села, города, наставляла в них чиновников. Предшественники Ольги более же сосредоточили внимание на походах, сражениях, внешней политике.

Княгиня впервые упорядочила систему сбора налогов. Она ввела уроки – размеры дани, погосты – пункты власти и приемы дани и положения – места хранения дани. Налоги, которые собирали с древлян, делили на три части. Одна шла на пользу города Вышгород, а две трети доставались Киеву.

Также были организованы ловища – это охотничьи угодья, богатые пушным зверем. Мех из Руси ценился купцами из других стран, поэтому за счет ловища жила княжеская семья.

Во внешней политике княгиня действовала дипломатично. Ольга лично возглавила посольство русов в Константинополь, где сумела вернуть выгодные условия торговых договоров. Также она наладила дипломатические отношения с императором священной Римской империи Оттоном I и Папой Римским.

В 961-962 году попытка Ольги христианизировать Русь не удалась. Тем более, сын Святослав Игоревич был ревностным язычником. Он осознал, что Ольга захватила власть, и захотел это прекратить. Святослав получил поддержку у язычников, прогнал миссионеров и в 964 году отстранил мать от власти. О правлении Святослава вы можете прочитать в любом учебнике в разделе "Учебники по истории Украины 7 класс".

Остаток своей жизни княгиня Ольга посвятила христианству. Она построила деревянный храм святой Софии у Золотых ворот. В "Повести временных лет" упоминается также большой киевский дворец княгини Ольги.

Княгиня Ольга с войском ШколаЖизни.ру

Крещение княгини Ольги

Когда Ольга объездила свои владения, она поняла, что племена живут по своим языческим законам. Однако княгиня хотела, чтобы в государстве царило единомыслие. Поэтому она в 956 году отправилась в Константинополь для переговоров с византийским императором.

Ольга прибыла и полгода ждала встречи. Когда княгиня впервые встретилась с Константином Багрянородным, ее освободили от тройного поклона, который посетители должны были делать перед императорским троном. Император был очарован красотой этой женщины и решил на ней жениться. Но княгиня не хотела этого и проявила хитрость. Она сказала, что является язычницей и хотела бы принять христианство из рук императора.

В ночь с 17 на 18 октября 957 года в соборе святой Софии в Константинополе патриарх Феофиликтий и Константин VII Багрянородный лично крестили княгиню. При крещении она получила имя Елена. Однако после всего Ольга отказалась стать женой Константина. Мол, закон христианский не позволяет крестному отцу жениться на дочери. После этого император отпустил Ольгу в Киев с ценными подарками.

Крещение княгини Ольги myukraine.org.ua

Интересные факты о княгине Ольге

1. Некоторые ученые считают, что Ольга имеет варяжскую кровь. Ее имя соответствует древнескандинавском – Helga.

2. Существует легенда, что Ольга и Игорь познакомились, когда князь был на охоте на родине девушки. Князь попросил молодого человека в лодке перевезти его через реку. Однако это был не юноша, а Ольга. Тогда Игорь сделал девушке непристойное предложение, что очень возмутило ее. Она ответила ему: "Пусть я молода и незнатная, и одна здесь, но знай: лучше для меня броситься в реку, чем стерпеть поругание". Через несколько месяцев пришло время искать князю жену. Тогда он и вспомнил Ольгу.

3. Ольга стала первой княгиней на Руси, принявшей христианство. Ее крещение укрепило международное положение Киевской Руси.

4. Княгиня считается покровительницей вдов и обращенных христиан.

5. В 1547 году Ольга была признана равноапостольной святой.

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Княгиня Ольга АиФ-Украина

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