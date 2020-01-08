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"Китайцы пашут, а наши прогуливают уроки": школьный пост украинки поразил сеть

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Пользователей сети поразил пост о разнице между китайскими и украинскими школьниками по отношению к учебе.

Исполнительный директор Украинской образовательной платформы EduPay Татьяна Ефимова на своей Facebook-странице объяснила, что китайские ученики платят деньги за обучение и с детства "пашут в полную силу", а украинцы, получая бесплатное образование, пытаются прогулять уроки, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Пока украинские родители радуются освобождению первоклашек от домашних заданий, а выпускники хотят упростить ВНО или совсем его отменить, китайцы учатся так, как будто это высшая цель их жизни", – отметила Ефимова.

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Украинская студентка, которая училась по программе обмена во Франции, рассказала женщине, что в группе иностранцев было более 30 китайцев, и все они демонстрировали идеальные знания.

"Вот и в чем секрет китайского образования? 100% платность? То, что дети с детства "пашут" в полную силу? И что не так с нашим бесплатным образованием, при котором дети пытаются прогулять уроки, а родители стремятся к уменьшение нагрузок на бедных детишек?" – добавила Ефимова.

школьники

школьники

Etcetera Media

Пользователи сети начали обсуждать проблему.

"Ни дети, ни родители не имеют мотивации учиться, перспектив никаких", "Беседовала с учительницей английского языка. К ней маленький китаец ходит на дополнительные занятия. По ее словам, занятие не отменялось даже если ребенок заболел", – написали в комментариях .

"Китайцы пашут, а наши прогуливают уроки": школьный пост украинки поразил сеть

Скриншот комментариев

"Китайцы пашут, а наши прогуливают уроки": школьный пост украинки поразил сеть

Скриншот комментариев

Как сообщал OBOZREVATEL, письмо к святому Николаю маленькой украинки из СССР растрогал сеть.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Школа Образование в Украине
Место
Украина
Теги
дети образование школа
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Mdn Ndm
Mdn Ndm
Пахать на уроках не нужно.Учиться нужно тому,что нравится и представляет ценность.А 90% школьной программы нафиг никому не надо.
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Не надо переживать на этот счет. Вырастут - будут пахать. На польских плантациях.
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