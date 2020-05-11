Кислоты и основания – это два особых вида химических веществ. Почти все жидкости определенной степени является или кислотами, или основаниями. Все зависит от типа ионов в ней. Если в жидкости много ионов водорода – это кислота. Если много ионов гидроксида – основа.

Кислоты и основания часто используют в науке и технике. Автомобильные аккумуляторы используют серную кислоту. Химические реакции между кислотными и свинцовыми пластинами в аккумуляторе помогают завести электричество для запуска машины. Их также используют во многих бытовых средствах для очистки, внесения удобрений для посевов. Хотите узнать о распространении в науке таких химических веществ как оксиды или соли? Вы сможете это прочитать это в учебнике по химии за 8 класс, автор Савчин М.М.

pH шкала

Ученые используют шкалу рН для измерения того, насколько кислотная или основная жидкость. pH – это число от 0 до 14. От 0 до 7 – кислоты, причем 0 является сильнейшими. От 7 до 14 – основы, 14 – сильная основа. Если жидкость имеет рН 7, она будет нейтральной. Это было б что-то вроде дистиллированной воды. Например, уксусная кислота считается слабой и имеет pH около 5.

Кислоты с уровнем pH около 1 очень реактивные и могут быть опасными. То же касается основ, имеющих pH около 13. Химики используют сильные кислоты и основания для получения химических реакций в лаборатории. Хотя они могут быть опасными, эти сильные химические вещества также могут быть полезными для человека.

Самый простой способ измерения pH – использования индикатора. Индикаторы – это вещества, которые принимают различную окраску при различных значениях pH.

Лакмус краснеет в кислой среде и синеет в щелочной. Метиловый оранжевый меняет цвет в интервале pH 3-4,5. Использование комбинаций индикаторов позволяет достаточно точно определить водородный показатель.

Таблица pH продуктов vencon.ua

Кислоты и основания в природе

В природе много сильных кислот. Некоторые из них опасны и используются как яд насекомых и животных. Некоторые являются полезными. Многие растения имеют кислоты и в своем листье, семенах или даже в собственном соку. Например, в лимонов и апельсинов в соке есть лимонная кислота, в яблоки – яблочная, в кислого молока – молочная. Щавель имеет кислый вкус, потому что в его листьях содержится щавелевая кислота.

Кислоты и основания в органах человека

Тело человека также использует кислоты и основания. Наши желудки используют соляную кислоту для переваривания продуктов. Она также убивает бактерии и помогает удержать нас от болезни.

Наши мышцы производят молочную кислоту, когда мы занимаемся физическими упражнениями. Поджелудочная железа использует основу под названием луг, чтобы помочь пищеварению.

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Интересные факты:

Кислоты и основания могут помочь нейтрализовать друг друга.

Прочные основы могут быть скользкими.

Основы имеют горький вкус.

Белки состоят из аминокислот.

Витамин С – это также кислота, которая называется аскорбиновой.

Аммиак – основное химическое вещество.

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