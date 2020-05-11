Кислоты и основания
Кислоты и основания – это два особых вида химических веществ. Почти все жидкости определенной степени является или кислотами, или основаниями. Все зависит от типа ионов в ней. Если в жидкости много ионов водорода – это кислота. Если много ионов гидроксида – основа.
Кислоты и основания часто используют в науке и технике. Автомобильные аккумуляторы используют серную кислоту. Химические реакции между кислотными и свинцовыми пластинами в аккумуляторе помогают завести электричество для запуска машины. Их также используют во многих бытовых средствах для очистки, внесения удобрений для посевов. Хотите узнать о распространении в науке таких химических веществ как оксиды или соли? Вы сможете это прочитать это в учебнике по химии за 8 класс, автор Савчин М.М.
pH шкала
Ученые используют шкалу рН для измерения того, насколько кислотная или основная жидкость. pH – это число от 0 до 14. От 0 до 7 – кислоты, причем 0 является сильнейшими. От 7 до 14 – основы, 14 – сильная основа. Если жидкость имеет рН 7, она будет нейтральной. Это было б что-то вроде дистиллированной воды. Например, уксусная кислота считается слабой и имеет pH около 5.
Кислоты с уровнем pH около 1 очень реактивные и могут быть опасными. То же касается основ, имеющих pH около 13. Химики используют сильные кислоты и основания для получения химических реакций в лаборатории. Хотя они могут быть опасными, эти сильные химические вещества также могут быть полезными для человека.
Самый простой способ измерения pH – использования индикатора. Индикаторы – это вещества, которые принимают различную окраску при различных значениях pH.
Лакмус краснеет в кислой среде и синеет в щелочной. Метиловый оранжевый меняет цвет в интервале pH 3-4,5. Использование комбинаций индикаторов позволяет достаточно точно определить водородный показатель.
Кислоты и основания в природе
В природе много сильных кислот. Некоторые из них опасны и используются как яд насекомых и животных. Некоторые являются полезными. Многие растения имеют кислоты и в своем листье, семенах или даже в собственном соку. Например, в лимонов и апельсинов в соке есть лимонная кислота, в яблоки – яблочная, в кислого молока – молочная. Щавель имеет кислый вкус, потому что в его листьях содержится щавелевая кислота.
Кислоты и основания в органах человека
Тело человека также использует кислоты и основания. Наши желудки используют соляную кислоту для переваривания продуктов. Она также убивает бактерии и помогает удержать нас от болезни.
Наши мышцы производят молочную кислоту, когда мы занимаемся физическими упражнениями. Поджелудочная железа использует основу под названием луг, чтобы помочь пищеварению.
Интересные факты:
Кислоты и основания могут помочь нейтрализовать друг друга.
Прочные основы могут быть скользкими.
Основы имеют горький вкус.
Белки состоят из аминокислот.
Витамин С – это также кислота, которая называется аскорбиновой.
Аммиак – основное химическое вещество.
Дали задание из учебника определить кислоты и написать им названия? Ищите его в разделе ГДЗ и решебники по химии за 8 класс.