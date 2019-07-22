Киевского школьника оштрафовано за драку: подробности инцидента

Ученика 9-го класса школы №259 Киева оштрафовано на 100 тысяч гривен. В прокуратуре сообщили, что наказание школьник получил не за буллинг, а за избиение одноклассника, что привело к серьезным последствиям. В этом случае речь не идет о длительной травли.

Решение вынес Деснянский районный суд Киева. Кроме того, за содеянное школьник получил год условно. Речь идет о случае, который произошел еще в январе 2019 года. Тогда на школьном стадионе подрались девятиклассники, пишут "ФАКТЫ".

"Суд установил, что обвиняемый нанес своему однокласснику множество ударов по голове. В результате пострадавший парень попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом лобной пазухи, сотрясением мозга и кровоизлиянием в лобовой части", – говорится в сообщении.

Пострадавший провел в больнице несколько недель. Подростку понадобилась операция. В суде его родители рассказали, что даже после лечения у него случаются частые головные боли, бессонница. Ему нужна дальнейшая реабилитация.

"Учитывая то, что 15-летний обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся, суд с согласия обеих сторон пошел по упрощенной процедуре и не исследовал доказательства обвинения, сторона защиты не оспаривала", – сообщила прессекретар прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Отмечается, что штраф в размере 100 тысяч гривен заплатят родители, поскольку обвиняемый несовершеннолетний.

Директор школы №259 отказался от комментариев, поэтому не известно, останутся ли ребята учиться в одной школе и в одном классе.

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