Киевский военный лицей впервые принял на обучение девушек: что известно

В Киевский военный лицей имени Ивана Богуна впервые вступило 20 девушек.

Как рассказал заместитель начальника лицея по учебной работе, полковник Дмитрий Оржешко, программа вступления для девушек и парней отличалась только в сдаче нормативов по физической подготовке, пишет УНН.

"Например, бегом на скорость, силовыми упражнениями – ребята подтягивались, а девушки отжимались от пола", – отметил Оржешко.

В марте 2019 Министерство обороны позволило девушкам получать образование в военных и военно-морских лицеях. Поэтому по результатам вступительной кампании-2019 в военном лицее будут учиться 300 человек, из них 20 – девушек.

По словам Оржешко, у девушек будут отдельные туалеты, душевые и казармы.

Девушки-военные UkrMedia

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