Ученики лицея №208 города Киева получили золотые медали на Международной олимпиаде по математике WIMO (World International Mathematical Olympiad).

Как сообщили в департаменте образования Киева в Facebook, соревнования проходили в Токио (Япония) 27-30 декабря. Олимпиада состояла из 30 задач по логике, алгебре, теории чисел, геометрии и комбинаторики.

Проходили соревнования на английском языке для всех участников, без перевода на родные языки.

Киевские школьники получили золотые медали на Международной олимпиаде по математике Лицей 208 м. Киева Facebook

"Украинская команда состояла из шести учеников. От лицея № 208 г. Киева в олимпиаде участвовали Михаил и Екатерина Сидоренко, ученики 5-В класса, получили золотые медали. Михаил второй год подряд получает кубок чемпиона WIMO за абсолютно самый лучший результат в параллели" , – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские студенты победили на конкурсе инноваций в Сингапуре.

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