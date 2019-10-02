В Киеве школьники начали питаться по-новому: в сети показали фото

В школах Дарницкого района города Киева стартовал проект "Мультипрофильное питание": школьники на выбор получают то или иное блюдо.

Мама Леся Шелест проинспектировала, как заработала система в школе I-й степени №333, где учится ее дочь (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"1 октября во школьном меню на выбор: сырник или оладик, можно взять со сметаной или повидлом, а также вареные яйца. Пить на выбор чай или компот из слив и яблок. Ровно в 9:00 начинается питание первоклашек. Все пять классов (170 учеников) справились за полчаса ", – написала на Facebook-странице Шелест.

По ее словам, пища школьникам понравилась. Все подают теплым. В напитках сахара не много.

"Вчера были наггетсы из куриного мяса и сосиски, то дети больше брали сосиски. А если на выбор каша и макароны, то разлетаются последние", – добавила Шелест.

Поставщиком школьного питания в учебном заведении есть скандальное предприятие "Pontem.ua". Однако директор школы Наталья Биба отметила, что шеф-повар столовой контролирует своих подчиненных поваров, утверждает меню на две недели, каждое утро дегустирует приготовленное, а обо всех проблемах сразу сообщает в фирму.

Питание в школе №333 Facebook Lesya Shelest

Питание в школе №333 Facebook Lesya Shelest

Питание в школе №333 Facebook Lesya Shelest

Питание в школе №333 Facebook Lesya Shelest

Питание в школе №333 Facebook Lesya Shelest

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске повара выступили против обновленного меню для школьников.

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