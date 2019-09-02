Киевлянам, которые выбрали частный садик, город будет платить деньги: подробности

Киевлянам, которые выбрали частное дошкольное учреждение, город возвращает средства за садик в размере 2490 гривен в месяц.

О введенном базовом финансовом нормативе рассказала Елена Фиданян, директор Департамента образования и науки Киевской городской государственной администрации, пишет Укрінформ.

"Родители могут заключить соглашения с частным садом и с районным управлением образования и получить компенсацию, поскольку они являются налогоплательщиками, и их ребенок имеет право на муниципальный садик", – говорится в сообщении.

КГГА выставила одно условие: частное заведение должно быть полного дня пребывания, со сном и питанием. Оно должно иметь такие же условия, как и коммунальный садик.

Отмечается, что компенсацией из предыдущего учебного года в Киеве воспользовалась 191 семья. Однако город ориентировался на более 4 тысячи таких семей.

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