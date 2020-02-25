Киев установил рекорд в образовании

22 февраля в Киеве прошло беспрецедентное событие в сфере образования - непрерывный десятичасовой Телевизионный Образовательный Марафон, во время которого 30 профессиональных украинских тренеров по эмоциональному интеллекту, английскому языку, продажам, ораторскому искусству, тайм-менеджменту и т.д., в прямом эфире на телеканале "Киев" провели авторские мастер-классы.

В конце образовательного марафона, организаторам был вручен соответствующий сертификат установления в столице Украины Национального Рекорда "Самый длительный непрерывный телевизионный марафон образовательной тематики в прямом эфире".

Инициатор проведения образовательного марафона, Директор "Образовательного Хаб а города Киева" КНП "Образовательное агентство города Киева" Мария Богуслав сказала: "Мы благодарны ведущим украинским тренерам за то, что приняли участие в этом событии, руководству телеканала"Киев" за предоставление 10 часов эфирного времени для трансляции образовательного марафона и мэру Киева Виталию Кличко за поддержку нашей инициативы. Для нас этот год начался успешно и мы планируем в течение всего года проводить интересные инновационные образовательные мероприятия, ведь миссия образовательного Хаба - превратить Киев в территорию новых возможностей для каждого, предоставив киевлянам возможность получать необходимые навыки XXI века, независимо от возраста и сферы деятельности ".

Соавторами рекорда стали: Ассоциация инновационного и цифрового образования, телеканал "Киев" и спикеры образовательного марафона: Виталий Зубков, Александр Стручаев, Ульяна Супрун, Павел Ковчег, Василий Пехньо, ​​Алина Сугаренко, Наталья Лисневская, Вячеслав Толкованов, Юрий Макаров, Сергей Тараненко, Владимир Спиваковский, Олеся Виецкая, Виктория Данилевская, Олег Шпилин, Наталья Сидорко, Ольга Руднева, Андрей Длигач, Владимир Страшко, Юлия Бех, Татьяна Швацкая, Денис Зеленов, Яна Агоева, Анна Просветова, Мария Богуслав, Сергей Мамаев, Александр Олешко, Ярослав Притыкин, Петр Синегуб, Людмила Богуш и Ваче Давтян.

Сайт Образовательного хаба города Киева www . eduhub . in . ua

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