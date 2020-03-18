Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Карантин в Украине: Шмыгаль рассказал, что будет со студентами в общежитиях

1.5т
Читать материал на украинском

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал высшие учебные заведения не отправлять студентов из общежитий домой во время карантина из-за коронавируса.

В ходе заседания Кабинета министров 18 марта он отметил, что поручит проработать этот вопрос Министерству образования (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Студенты в общежитиях

Студенты в общежитиях

"Куда поступать СОМ"

"Не отправляйте студентов из общежитий. Многим некуда ехать, особенно тем, кто с временно оккупированных территорий. Поэтому руководителей учебных заведений прошу не выселять студентов. Наоборот способствуйте тому, чтобы они оставались в общежитиях, максимально самоизолировавшись. В случае необходимости помогайте им с доставкой еды и лекарств", – обратился Шмыгаль к ректорам вузов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине учреждения профессионального образования, профессионального предвысшего и высшего образования нарушили правила карантина, который направлен на избежание распространения коронавируса. Так, учеников и студентов во время карантина отправляют на практику, проводят массовые мероприятия.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
2
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы