Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал высшие учебные заведения не отправлять студентов из общежитий домой во время карантина из-за коронавируса.

В ходе заседания Кабинета министров 18 марта он отметил, что поручит проработать этот вопрос Министерству образования (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Студенты в общежитиях "Куда поступать СОМ"

"Не отправляйте студентов из общежитий. Многим некуда ехать, особенно тем, кто с временно оккупированных территорий. Поэтому руководителей учебных заведений прошу не выселять студентов. Наоборот способствуйте тому, чтобы они оставались в общежитиях, максимально самоизолировавшись. В случае необходимости помогайте им с доставкой еды и лекарств", – обратился Шмыгаль к ректорам вузов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине учреждения профессионального образования, профессионального предвысшего и высшего образования нарушили правила карантина, который направлен на избежание распространения коронавируса. Так, учеников и студентов во время карантина отправляют на практику, проводят массовые мероприятия.

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