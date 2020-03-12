В связи карантином в Украине из-за распространения коронавируса, школы могут перейти на дистанционное обучение.

ОБ этом рассказала в эфире ObozTV народный депутат Украины от "Слуги народа", представитель комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина. По ее словам, организация процесса дистанционного обучения ляжет на плечи местных властей.

"Государство должно сосредоточиться на том, чтобы остановить распространение вируса по территории страны. Один из способов – прекращение учебного процесса. Но речь только о прекращении очного учебного процесса, где дети находятся в контакте", – отметила нардеп.

По ее словам, у власти "есть такое видение, что по всей Украине во всех образовательных заведениях обучение будет осуществляться дистанционно".

"Каким образом организовывать дистанционное обучение – это уже дело непосредственно органов власти и самих образовательных учреждений… В Киеве было принято такое решение. Они сразу на своем сайте достаточно детально расписали, каким образом в школах может быть введено обучение. Это зависит от того, какие у нас формы дистанционного обучения", – заявила Гришина.

"Я тут расписала – синхронное обучение, е-мейл дистанционное обучение, на платформах, в социальных сетях и так далее. Даже ввели такую вещь, как с 16 марта телеканалом ТРК "Киев" два часа эфирного времени будет проведение телеуроков", – сообщила депутат.

Также Гришина рассказала, что из-за карантина было решено отсрочить внешнее независимое оценивание по украинскому языку, литературе и по другим предметам, запланированное на 21 и 28 марта.

tsn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин по всей стране из-за угрозы эпидемии коронавируса. Он будет действовать с 12 марта по 3 апреля.

Карантин распространяется на детские, средние и высшие учебные заведения, а также предусматривает запрет культурных, спортивных и других массовых мероприятий до 200 человек.

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