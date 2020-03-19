Заместитель и.о. министра образования Любомира Мандзий рассказала об организации работы педагогических работников в период карантина и какие права они имеют.

Педагог ответила на вопросы, которые беспокоят учителей, на Facebook-странице МОН во время онлайн-трансляции, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Карантин не влияет на зарплату

Оплата труда педагогических работников в период карантина должна быть в пределах средней заработной платы. Соответствующее разъяснение подготовило МОН и разослало в регионы. Средняя зарплата – это зарплата, которая выплачивается со всеми надбавками, которые установлены учителю.

Карантин в школах: в МОН ответили на важные вопросы учителей

Проверка присутствия учителя в школе – неправомерна

Согласно постановлению №212 Кабинета министров и приказу №406 Министерства образования, не нужно требовать присутствие учителей в школах или воспитателей в детсадах. Однако в школе должны издать приказ, в котором установлен гибкий график работы заведения. Руководитель должен обеспечить жизнедеятельность школы, организовать график дежурств. Но не нужно требовать у учителей сидеть в школе у стационарного телефона.

Карантин – не отпуск и не каникулы

Руководителям учебных заведений запрещено требовать от педагогов заявление на отпуск за свой счет. Воспользоваться ли правом уйти в отпуск, может решать исключительно сам учитель. Как правило, в школах есть график отпусков, который утверждает работодатель и согласовывает профсоюз.

Как организовать дистанционное обучение – решает учитель

Учитель выбирает форму проведения занятий, или это будут скайп-звонки, или проверка домашних заданий по электронной почте. Однако директор школы определяет форму учетной записи и может требовать отчетность за работу в электронном виде. Ведение журнала на период карантина не предусмотрено. Учитель может вести учет задач, которые передает ученикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее образовательный эксперт дал советы, как правильно организовать дистанционное обучение для школьников.

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