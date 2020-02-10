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Карантин в школах Украины: стало известно, заплатят ли учителям за вынужденные каникулы

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В Украине за работниками школ, в которых ввели карантин из-за резкой заболеваемости гриппом и ОРВИ, должна сохраняться заработная плата.

Как сообщили в Профсоюзе работников образования, в соответствии с п. 77 Инструкции о порядке исчисления заработной платы, когда учебный процесс приостановлен из-за независящих от учителя причин, он обязан выполнять другую организационно-педагогическую работу. Тогда оплата будет осуществляться из расчета зарплаты, установленной при тарификации, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"В случае, если такой работы нет, время простоя оплачивается в порядке и размерах, определенных ст. 113 Кодекса законов о труде Украины. То есть, из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада)", – отметили в профсоюзе.

Руководителям учреждений и учебных заведений рекомендуют обеспечить оплату простоя работникам, включая непедагогичных, не по их вине в размере средней заработной платы, но не менее тарифной ставки (должностного оклада).

Стало известно, заплатят учителям за карантин в школах Украины

Стало известно, заплатят учителям за карантин в школах Украины

ЧЕline

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее образовательный омбудсмен объяснил, как учителям получить обещанную надбавку.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
ОРВИ Зарплаты в Украине Школа
Место
Украина
Теги
зарплата преподаватель школа
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