Карантин не помеха: как работают учителя дома

Украинская школа благодаря карантину переживает реформу, которой не ожидала. Дистанционное образование рождается по инициативе учителей, государство пытается дать максимальную поддержку, а дети записывают домашние задания на видео. Кто-то из преподавателей пользуется телефоном, кто-то ноутбуком, а кто-то сразу привлекает весь арсенал гаджетов. Школы разные, возможности тоже, но фантазии и мотивации учителям хватает. Проект Прошколу спросил трех преподавателей, как им удается дома устроить полноценный урок и что им в этом помогает?

Уроки на пальцах

Оксана Романовская преподает в начальных классах. Но ее уроки отличаются тем, что она объясняет детям новый материал на языке жестов. Оксана работает на сурдоотделении учебно-реабилитационного центра "Созвездие" в Кривом Роге, где учатся дети с нарушениями слуха и речи. Как же проходят уроки, когда воспитанники не могут посещать классы?

От руководства Оксана получила школьный ноутбук, который стал ее проводником в мир онлайн-уроков. По словам учительницы, школа всячески помогает, делится коммуникативными технологиями, постоянно дает инструктивно-методические рекомендации. Кроме того, преподаватели активно общаются и делятся опытом в педагогической онлайн-группе центра.

Максим Степанов, Юлия Бровинская, как учительствуют украинские педагоги дома НУШ

"Для детей с недостатками слуха важно видеть учителя, если нет видео – нет уроков"

Без технологий никак, отмечает Оксана, ведь для детей с нарушениями слуха главное – зрительный анализ информации. Обучение осложняется тем, что речевые сигналы здесь не основные. И если в классе учительница постоянно использует мультимедийную доску, проектор и компьютер, дома с этим сложнее.

"Сейчас важно донести каждое слово детям, которые не могут слышать, с помощью жестов. Нужно удачно использовать наглядный материал и адаптировать его. В таких условиях я еще тщательнее подбирают все материалы, ведь не могу напрямую видеть глаза детей, когда обьясняю что-то новое".

Работы в таких условиях стало гораздо больше: необходимо снять видео, подготовить материалы, проконсультировать детей и родителей, которые сейчас тоже оказались в необычной для них ситуации. Все это отнимает львиную долю рабочего дня.

"Но есть много приятного – например, когда ребенок, просмотрев мой видеоурок, радостно сообщает, что самостоятельно выполнил все задания. А у родителей во время карантина появляется возможность больше общаться со своими детьми и научиться новым жестам".

Максим Степанов, Юлия Бровинская, как учительствуют украинские педагоги дома Житомир.today

Дом, как штаб-квартира знаний

Когда Нина Сирочук направила в Прошколу фотографию своих видеоуроков, показалось, что она читает материал из какого-то технологического центра. Ведь вокруг учительницы работало сразу несколько ноутбуков. Как оказалось, в ее арсенале еще больше техники — спикерфон, телевизор и отдельный монитор. А наладить весь этот арсенал помогает сын.

Нина Сирочук учит детей в школе-лицее города Ривне – НВК №12. Там уже 6 лет работают по программе "Интеллект Украины", кроме того в каждом классе есть мультимедийное оборудование. Еще в школе существует и отдельный мультимедийный класс, где учителя проводят уроки с помощью проектора и мультимедийной доски. Все это подтолкнуло учителей глубже изучать возможности компьютеров и использовать их во время обучения.

Как они знакомились с технологиями? При городском управлении создали специальную творческую группу – совместно разрабатывали уроки, учились находить материалы на сайтах, создавать презентации, слайд-шоу и записывать интересные видео.

Максим Степанов, Юлия Бровинская, как учительствуют украинские педагоги дома Педагогическая пресса

"Несмотря на все учителя все равно были не совсем готовы к такому формату"

В условиях карантина Нина пользуется дома своим классным компьютером и уже попробовала практически все известные программы для коммуникаций с учениками – Skype, Zoom, Viber, GoogleDrive, Youtube. По словам учительницы, проводить уроки онлайн удобнее всего в Zoom, а быстро проверить, как дети усвоили новый материал, помогают тесты "На урок". Связь с коллегами поддерживается через Viber, а директор, по словам учительницы, активно поддерживает коллектив и постоянно ищет для педагогов новые материалы, сайты и инструменты.

Но даже для такой технологически осведомленной школы переход на дистанционное обучение оказался не легким:

"Мне пришлось самостоятельно перепробовать большое количество программ и сайтов, пока не остановилась на тех, что мне показались удобными и эффективными".

Сложности были и с тем, чтобы научить родителей и учеников подключаться к урокам, пользоваться технологиями (например, включать и выключать микрофоны во время урока – ведь говорить может только один ученик), закрепить навыки пользования интерфейсными программами. Нина Сирочук рассказывает, что провела отдельно тестовое занятие и подготовила для детей и родителей инструкции по пользованию системой видеоуроков.

Максим Степанов, Юлия Бровинская, как учительствуют украинские педагоги дома Освіта Нова

"Нам, учителям, нравится видеть огоньки в глазах детей"

Однако, учительница повторяет, что онлайн уроки оживляют процесс. Ведь дети любят взаимодействовать с компьютером, им интересно проходить тесты, отвечать на вопросы, общаться в чате:

"Для детей сейчас такие уроки – единственная возможность общения со сверстниками. А мне нравится в этом возможность самосовершенствования, но не хватает живого эмоционального контакта с детьми".

Школа в больнице

Карантин карантином, но есть дети, которые учатся прямо в больнице. Все потому, что они вынуждены длительное время лежать в стационаре и поэтому просто выпадают из обычного школьной жизни. Богдан Савченко преподает информатику именно для таких малышей в Школе Супергероев на базе НДСБ Охматдет. Три дня в неделю он проводит онлайн уроки в Zoom для детей в больнице, преподает новый материал, а затем отдельно консультирует учащихся по вопросам, которые у них возникают. Все с помощью планшетов или ноутбука, а для контроля пользубтся электронным дневником.

Школа в больнице Украинская правда

"Сейчас я не только веду дистанционные уроки, но и помогаю другим учителям овладеть техникой и программами в интернете. Ведь есть множество возможностей, а учителя сейчас оказались в ситуации, когда даже нет времени подробно разобраться во всем".

В больнице есть дети, которые уже давно учатся дистанционно, они проводят время в специальных боксах, куда запрещено заходить всем, кроме врачей. Для маленьких пациентов такие уроки иногда – единственная возможность получить хотя бы какое-то образование.

"Но сейчас все мы оказались в таких боксах, и единственное, что мы можем – продолжать делиться знаниями, ведь детство и развитие нельзя поставить на паузу".

Прошлый раз мы вспоминали, что говорят учителя об онлайн-образовании. Сейчас у них еще больше возникает вопросов и вызовов, бесплатная консультация Прошколу, готова помочь. Поэтому, если возникают какие-то спорные темы, пишите нам на info@proshkolu.com.