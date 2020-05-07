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Юлия Бровинская
Юлия Бровинская
Руководитель благотворительной организации "Фонд Максима Степанова" Все статьи автора

Карантин не помеха: как работают учителя дома

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Украинская школа благодаря карантину переживает реформу, которой не ожидала. Дистанционное образование рождается по инициативе учителей, государство пытается дать максимальную поддержку, а дети записывают домашние задания на видео. Кто-то из преподавателей пользуется телефоном, кто-то ноутбуком, а кто-то сразу привлекает весь арсенал гаджетов. Школы разные, возможности тоже, но фантазии и мотивации учителям хватает. Проект Прошколу спросил трех преподавателей, как им удается дома устроить полноценный урок и что им в этом помогает?

Уроки на пальцах

Оксана Романовская преподает в начальных классах. Но ее уроки отличаются тем, что она объясняет детям новый материал на языке жестов. Оксана работает на сурдоотделении учебно-реабилитационного центра "Созвездие" в Кривом Роге, где учатся дети с нарушениями слуха и речи. Как же проходят уроки, когда воспитанники не могут посещать классы?

От руководства Оксана получила школьный ноутбук, который стал ее проводником в мир онлайн-уроков. По словам учительницы, школа всячески помогает, делится коммуникативными технологиями, постоянно дает инструктивно-методические рекомендации. Кроме того, преподаватели активно общаются и делятся опытом в педагогической онлайн-группе центра.

Максим Степанов, Юлия Бровинская, как учительствуют украинские педагоги дома

Максим Степанов, Юлия Бровинская, как учительствуют украинские педагоги дома

НУШ

"Для детей с недостатками слуха важно видеть учителя, если нет видео – нет уроков"

Без технологий никак, отмечает Оксана, ведь для детей с нарушениями слуха главное – зрительный анализ информации. Обучение осложняется тем, что речевые сигналы здесь не основные. И если в классе учительница постоянно использует мультимедийную доску, проектор и компьютер, дома с этим сложнее.

"Сейчас важно донести каждое слово детям, которые не могут слышать, с помощью жестов. Нужно удачно использовать наглядный материал и адаптировать его. В таких условиях я еще тщательнее подбирают все материалы, ведь не могу напрямую видеть глаза детей, когда обьясняю что-то новое".

Работы в таких условиях стало гораздо больше: необходимо снять видео, подготовить материалы, проконсультировать детей и родителей, которые сейчас тоже оказались в необычной для них ситуации. Все это отнимает львиную долю рабочего дня.

"Но есть много приятного – например, когда ребенок, просмотрев мой видеоурок, радостно сообщает, что самостоятельно выполнил все задания. А у родителей во время карантина появляется возможность больше общаться со своими детьми и научиться новым жестам".

Максим Степанов, Юлия Бровинская, как учительствуют украинские педагоги дома

Максим Степанов, Юлия Бровинская, как учительствуют украинские педагоги дома

Житомир.today

Дом, как штаб-квартира знаний

Когда Нина Сирочук направила в Прошколу фотографию своих видеоуроков, показалось, что она читает материал из какого-то технологического центра. Ведь вокруг учительницы работало сразу несколько ноутбуков. Как оказалось, в ее арсенале еще больше техники — спикерфон, телевизор и отдельный монитор. А наладить весь этот арсенал помогает сын.

Нина Сирочук учит детей в школе-лицее города Ривне – НВК №12. Там уже 6 лет работают по программе "Интеллект Украины", кроме того в каждом классе есть мультимедийное оборудование. Еще в школе существует и отдельный мультимедийный класс, где учителя проводят уроки с помощью проектора и мультимедийной доски. Все это подтолкнуло учителей глубже изучать возможности компьютеров и использовать их во время обучения.

Как они знакомились с технологиями? При городском управлении создали специальную творческую группу – совместно разрабатывали уроки, учились находить материалы на сайтах, создавать презентации, слайд-шоу и записывать интересные видео.

Максим Степанов, Юлия Бровинская, как учительствуют украинские педагоги дома

Максим Степанов, Юлия Бровинская, как учительствуют украинские педагоги дома

Педагогическая пресса

"Несмотря на все учителя все равно были не совсем готовы к такому формату"

В условиях карантина Нина пользуется дома своим классным компьютером и уже попробовала практически все известные программы для коммуникаций с учениками – Skype, Zoom, Viber, GoogleDrive, Youtube. По словам учительницы, проводить уроки онлайн удобнее всего в Zoom, а быстро проверить, как дети усвоили новый материал, помогают тесты "На урок". Связь с коллегами поддерживается через Viber, а директор, по словам учительницы, активно поддерживает коллектив и постоянно ищет для педагогов новые материалы, сайты и инструменты.

Но даже для такой технологически осведомленной школы переход на дистанционное обучение оказался не легким:

"Мне пришлось самостоятельно перепробовать большое количество программ и сайтов, пока не остановилась на тех, что мне показались удобными и эффективными".

Сложности были и с тем, чтобы научить родителей и учеников подключаться к урокам, пользоваться технологиями (например, включать и выключать микрофоны во время урока – ведь говорить может только один ученик), закрепить навыки пользования интерфейсными программами. Нина Сирочук рассказывает, что провела отдельно тестовое занятие и подготовила для детей и родителей инструкции по пользованию системой видеоуроков.

Максим Степанов, Юлия Бровинская, как учительствуют украинские педагоги дома

Максим Степанов, Юлия Бровинская, как учительствуют украинские педагоги дома

Освіта Нова

"Нам, учителям, нравится видеть огоньки в глазах детей"

Однако, учительница повторяет, что онлайн уроки оживляют процесс. Ведь дети любят взаимодействовать с компьютером, им интересно проходить тесты, отвечать на вопросы, общаться в чате:

"Для детей сейчас такие уроки – единственная возможность общения со сверстниками. А мне нравится в этом возможность самосовершенствования, но не хватает живого эмоционального контакта с детьми".

Школа в больнице

Карантин карантином, но есть дети, которые учатся прямо в больнице. Все потому, что они вынуждены длительное время лежать в стационаре и поэтому просто выпадают из обычного школьной жизни. Богдан Савченко преподает информатику именно для таких малышей в Школе Супергероев на базе НДСБ Охматдет. Три дня в неделю он проводит онлайн уроки в Zoom для детей в больнице, преподает новый материал, а затем отдельно консультирует учащихся по вопросам, которые у них возникают. Все с помощью планшетов или ноутбука, а для контроля пользубтся электронным дневником.

Школа в больнице

Школа в больнице

Украинская правда

"Сейчас я не только веду дистанционные уроки, но и помогаю другим учителям овладеть техникой и программами в интернете. Ведь есть множество возможностей, а учителя сейчас оказались в ситуации, когда даже нет времени подробно разобраться во всем".

В больнице есть дети, которые уже давно учатся дистанционно, они проводят время в специальных боксах, куда запрещено заходить всем, кроме врачей. Для маленьких пациентов такие уроки иногда – единственная возможность получить хотя бы какое-то образование.

"Но сейчас все мы оказались в таких боксах, и единственное, что мы можем – продолжать делиться знаниями, ведь детство и развитие нельзя поставить на паузу".

Прошлый раз мы вспоминали, что говорят учителя об онлайн-образовании. Сейчас у них еще больше возникает вопросов и вызовов, бесплатная консультация Прошколу, готова помочь. Поэтому, если возникают какие-то спорные темы, пишите нам на info@proshkolu.com.

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Автор
Юлия Бровинская Юлия Бровинская
Темы
Школа Карантин в Украине
Персоны
Юлия Бровинская Максим Степанов
Теги
преподаватель карантин школа
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