Какие вопросы о школе поставить ребенку вместо банального "как дела?"

Когда у детей летний режим меняется на зимний, они испытывают стресс. А на фоне скучной школы детям трудно ответить что-то вразумительное на банальные вопросы родителей "как дела в школе?".
В ответ мать или отец получит каменное молчание или равнодушное пожимание плечами. Поэтому родителям нужно правильные вопросы, которые помогут малышу раскрыть свои страхи и радости, а не ворчать очередное "нормально", пишет Мама.ru.
Далее приводятся вопросы о школе, ответы на которые родители получат скорее всего:
Скажи, какой урок был самым интересным сегодня? Почему?
Какое самое удивительное слово ты сегодня узнал?
Что хорошего произошло с тобой сегодня? А что плохого?
С кем бы ты хотел сидеть в классе? Почему?
А с кем бы не хотел сидеть бы ни при каких обстоятельствах? Почему?
Кого из одноклассников ты бы позвал на день рождения? Почему?
Как думаешь, если бы я встретила твоего классного руководителя, чтобы он мне о тебе рассказал? Почему ты так считаешь?
С кем из детей никто не играет? Почему?
Что нового ты сегодня узнал?
Ты помог кому-то сегодня? Как?
А тебе помогали? Кто?
Если бы ты был учителем, который бы предмет ты выбрал?
Если бы ты оказался на необитаемом острове, с кем из класса ты бы хотел там оказаться?
Какое слово учительница сегодня произносила чаще всего?
А произошло сегодня что-то смешное? А печальное?
Что было на обед?
Как ты думаешь, каких знаний или навыков тебе не хватает в школе?
Какие уроки ты бы добавил в расписание? А какие убрал бы совсем?
Чем занимались на перемене?
В какие игры играют твои одноклассники?
О чем вы говорите на переменах?
Если бы ты был диджеем на школьной дискотеке, какие треки ты поставил?
Что нужно улучшить в твоей школе? Что в ней сделано плохо?
школьный стресс
ТСН
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