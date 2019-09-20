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Какие вопросы о школе поставить ребенку вместо банального "как дела?"

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Когда у детей летний режим меняется на зимний, они испытывают стресс. А на фоне скучной школы детям трудно ответить что-то вразумительное на банальные вопросы родителей "как дела в школе?".

В ответ мать или отец получит каменное молчание или равнодушное пожимание плечами. Поэтому родителям нужно правильные вопросы, которые помогут малышу раскрыть свои страхи и радости, а не ворчать очередное "нормально", пишет Мама.ru.

Далее приводятся вопросы о школе, ответы на которые родители получат скорее всего:

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  1. Скажи, какой урок был самым интересным сегодня? Почему?

  2. Какое самое удивительное слово ты сегодня узнал?

  3. Что хорошего произошло с тобой сегодня? А что плохого?

  4. С кем бы ты хотел сидеть в классе? Почему?

  5. А с кем бы не хотел сидеть бы ни при каких обстоятельствах? Почему?

  6. Кого из одноклассников ты бы позвал на день рождения? Почему?

  7. Как думаешь, если бы я встретила твоего классного руководителя, чтобы он мне о тебе рассказал? Почему ты так считаешь?

  8. С кем из детей никто не играет? Почему?

  9. Что нового ты сегодня узнал?

  10. Ты помог кому-то сегодня? Как?

  11. А тебе помогали? Кто?

  12. Если бы ты был учителем, который бы предмет ты выбрал?

  13. Если бы ты оказался на необитаемом острове, с кем из класса ты бы хотел там оказаться?

  14. Какое слово учительница сегодня произносила чаще всего?

  15. А произошло сегодня что-то смешное? А печальное?

  16. Что было на обед?

  17. Как ты думаешь, каких знаний или навыков тебе не хватает в школе?

  18. Какие уроки ты бы добавил в расписание? А какие убрал бы совсем?

  19. Чем занимались на перемене?

  20. В какие игры играют твои одноклассники?

  21. О чем вы говорите на переменах?

  22. Если бы ты был диджеем на школьной дискотеке, какие треки ты поставил?

  23. Что нужно улучшить в твоей школе? Что в ней сделано плохо?

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ТСН

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Темы
Школа Родители и дети
Теги
школа дети
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