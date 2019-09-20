Какие вопросы о школе поставить ребенку вместо банального "как дела?"

Когда у детей летний режим меняется на зимний, они испытывают стресс. А на фоне скучной школы детям трудно ответить что-то вразумительное на банальные вопросы родителей "как дела в школе?".

В ответ мать или отец получит каменное молчание или равнодушное пожимание плечами. Поэтому родителям нужно правильные вопросы, которые помогут малышу раскрыть свои страхи и радости, а не ворчать очередное "нормально", пишет Мама.ru.

Далее приводятся вопросы о школе, ответы на которые родители получат скорее всего:

Скажи, какой урок был самым интересным сегодня? Почему? Какое самое удивительное слово ты сегодня узнал? Что хорошего произошло с тобой сегодня? А что плохого? С кем бы ты хотел сидеть в классе? Почему? А с кем бы не хотел сидеть бы ни при каких обстоятельствах? Почему? Кого из одноклассников ты бы позвал на день рождения? Почему? Как думаешь, если бы я встретила твоего классного руководителя, чтобы он мне о тебе рассказал? Почему ты так считаешь? С кем из детей никто не играет? Почему? Что нового ты сегодня узнал? Ты помог кому-то сегодня? Как? А тебе помогали? Кто? Если бы ты был учителем, который бы предмет ты выбрал? Если бы ты оказался на необитаемом острове, с кем из класса ты бы хотел там оказаться? Какое слово учительница сегодня произносила чаще всего? А произошло сегодня что-то смешное? А печальное? Что было на обед? Как ты думаешь, каких знаний или навыков тебе не хватает в школе? Какие уроки ты бы добавил в расписание? А какие убрал бы совсем? Чем занимались на перемене? В какие игры играют твои одноклассники? О чем вы говорите на переменах? Если бы ты был диджеем на школьной дискотеке, какие треки ты поставил? Что нужно улучшить в твоей школе? Что в ней сделано плохо?

школьный стресс ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, психологи посоветовали, как научить школьников финансовой грамотности.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся