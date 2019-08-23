Какие университеты выпускают больше всего в мире богачей: список

По данным рейтинга США Wealth-X, наибольшее количество богатых студентов выпускает Гарвардский университет.

Как отмечают, количество выпускников Гарварда, которых считают очень состоятельными, превышает 13 тысяч человек. На втором месте рейтинга Стэнфордский университет, на третьем – Университет Пенсильвании, пишет Освіторія со ссылкой на moneyinc.

"Гарвард значительно опережает другие вузы по количеству выпускников с сверхвысоким уровнем доходов. Почти 80% из них собственноручно создали свое состояние", – говорится в сообщении.

Эти три университета также занимают первые места в мировом рейтинге. Отмечается, что в него вошли только три высших учебных заведения за пределами Соединенных Штатов – британские Кембриджский и Оксфордский университеты, а также французская бизнес-школа INSEAD.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в школах и вузах Украины будут изучать иврит, а в Израиле – украинский язык.

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