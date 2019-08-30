Какие школы Украины полностью готовы к учебному году: названы регионы

Бывший министр образования и науки Лилия Гриневич заявила, что почти все школы Украины полностью готовы к новому учебному году. Проблемы возникли только в Николаевской и Херсонской областях.

Как сообщила Гриневич в интервью "Интерфакс-Украина", Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Кировоградская, Львовская, Тернопольская, Харьковская области и город Киев отрапортовали, что все 100% школ полностью готовы уже на 1 августа.

Что касается неподготовленности Николаевской и Херсонской областей, то глобально их локальные проблемы не повлияют на начало учебного года.

"Почему такое происходит? Во-первых, это зависит, как люди провели тендеры и своевременно провели распределение субвенции своими областными советами. Соответственно, запаздывают и закупки. Некоторые провели закупки, но еще не выполнены договоры", – рассказала Гриневич.

По ее словам, ситуация с учебниками для школ в 2019 году значительно лучше, чем в предыдущие годы. Для второго и пятого класса – все учебники напечатаны и завезены в области, для шестого – все напечатано, а доставлено более 70%, для одиннадцатого – напечатано 98% и доставлены в областные базы 84% учебников.

"Кроме того, 1 сентября все учебники будут обнародованы в электронном виде. То есть если для одиннадцатых классов еще не будет какого-то учебника, то они могут первые дни пользоваться его электронной версии", – добавила она.

школа Николаевская РГА

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