Супрун рассказала, без каких прививок не пустят ребенка в школу

До 1 сентября родителям следует не забыть посетить с ребенком семейного врача и проверить наличие обязательных прививок, предусмотренных Календарем профилактических прививок.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, обязательно должны присутствовать прививки от 10 инфекционных болезней: гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и хиб-инфекции.

"Вакцины – единственный надежный способ защититься от многих опасных болезней. Нету рациональных оснований рисковать своим здоровьем и ребенка и приобретать иммунитет "переболев", когда имеем 100% обеспечения качественными и бесплатными вакцинами", – отметила Супрун.

Как написала в. о. министра, государственные учебные заведения могут запрещать посещение занятий тем детям, которые не получили необходимые прививки. А вакцины, предусмотренные Календарем, можно получить бесплатно у своего семейного врача, педиатра или терапевта.

Руководительница Минздрав советует пересмотреть видео, где на часто задаваемые вопросы по вакцинации ответил врач-инфекционист Федор Лапий в рамках новой кампании Министерства здравоохранения Украины "Спроси у доктора".

Проверить наличие вакцин в каждом регионе Украины можно по ссылке.

Скриншот Ульяна Супрун о прививках

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия приняла закон об обязательных прививках от кори.

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