Какие дети чаще всего подвергаются буллингу?

В каждом учебном заведении есть те люди, которые подвергают кого-то издевательствам по определенным причинам. Но каких же детей хулиганы выбирают чаще всего?

Verywellfamily опубликовал 10 типов детей, которых чаще всего выбирают в качестве "жертвы" для буллинга.

1. Лучшие в своем деле

Дети, которые преуспевают в учебе или в спорте, имеют золотые медали и хорошие оценки, кто бы мог подумать, что будучи впереди всех, можно стать жертвой буллинга? Однако таких детей очень часто подвергают издевательствам, из-за зависти в их сторону.

2. Отличники

В школе эти ученики делают все возможное из школьных занятий. Они быстрее выполняют проекты и задания, чем другие ученики. Такие дети нравятся учителям и достигают немалых высот. Хулиганы обычно выделяют их, потому что они завидуют такому вниманию.

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3. Ранимые дети

Каждому обидчику нужна ответная реакция. Чаще всего самыми уязвимыми к колким словам или действиям являются закрытые и чувствительные дети. Такие далеко не всегда смогут постоять за себя и часто бояться обратиться за помощью.

4. Необщительные, с малым количеством (или отсутствием) друзей

Такие дети либо не могут влиться в компанию, либо просто не хотят. Они могут проводить время в одиночестве и подвергаться издевательствам по причине того, что на одного напасть легче, чем на нескольких человек. В таких случаях стоит помочь ребенку развивать дружеские отношения.

5. Популярные в школе

Иногда хулиганы нацелены на популярных детей из-за угрозы, которую они представляют для них. Некоторые девочки особенно склонны преследовать „соперницу“, которая угрожает их популярности или социальному положению. ﻿

Агрессия в отношениях напрямую связана с попыткой подняться по социальной лестнице. Дети будут распространять слухи, пытаясь уничтожить их популярность.

6. Ученики с физическими особенностями, привлекающие внимание

Очки, рост, вес, комплекция, прыщи или неровный нос – все это может стать причиной для издевательств. Часто буллинг из-за внешности является самым болезненным, так как порождает комплексы.

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7. Дети с серьезными болезнями и инвалидностью

Хулиганы часто нацеливаются на детей с особыми потребностями, это может включать детей с синдромом Аспергера, аутизмом, СДВГ, дислексией или любым состоянием, которое их отличает. Дети с такими заболеваниями, как пищевая аллергия, астма, синдром Дауна и другие заболевания, также могут стать мишенью для хулиганов. Родителям таких детей стоит убедиться, что у ребенка есть поддержка в школе, которая сможет защитить от обидчиков.

8. ЛГБТ-представители

Пока мир борется за толерантность, все еще достаточно людей, которые считают нормальным издеваться из-за ориентации. К сожалению, буллинг лгбт-сообщества является порой очень жестокой. Для безопасности таких детей школа должна обеспечивать им безопасность.

9. Конфликт религий

Дети нередко подвергаются издевательствам за свои религиозные убеждения. Запугивание, основанное на различных религиозных убеждениях, обычно происходит из-за недостатка понимания, а также из-за отсутствия принятия того, что каждый может верить в то, во что хочет.

10 Раса

Раса является частой причиной для буллинга. В данном случае в школе нужно учить тому, что все разные и это вполне нормально, ведь цвет кожи не делает человека хуже или лучше.

Буллинг Надзвичайна ситуація +

Как сообщал OBOZREVATEL, опубликованы советы, как остановить буллинг учителя.

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