"Какать и держаться за руки": под Херсоном оскандалились с ремонтом детсада

В сети разгорелся ажиотаж вокруг ремонта в детском саде №7 города Олешки (Херсонская область).
Мэр города Дмитрий Воронов в Facebook опубликовал фото, на которых показал детский туалет, в котором нет кабинок.
Он гордо отметил, что ремонт завершили вовремя, однако вскоре удалил пост, поскольку пользователи сети не разделили с ним восторг.
"Вот это молодцы! Вовремя все закончили. Ко Дню Независимости. Наконец дети смогут какать и держаться за ручки", - посмеялся блогер Антон Ходза.
"Вместе и до конца!" "Так закаляется настоящая школьная дружба", "Разве могут быть секреты между настоящими друзьями?" "Друг познается в беде", "Совок", - шутят другие пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе на Закарпатье дети 30 лет не могут дождаться новой школы, из-за чего дети вынуждены заниматься в бывшем общежитии и детском саду.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!