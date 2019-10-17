Как защитить своего ребенка от педофила: 5 важных моментов

Каждый родитель хочет максимально уберечь своего ребенка от опасностей современного мира, в том числе от людей с плохими умыслами.

Но как построить доверительные отношения с ребенком и поговорить с ним на такую тяжелую тему?

Allprodad опубликовал советы Эрни Аллен, президента Национального центра пропавших и эксплуатируемых детей, о том, как уберечь своего ребенка от педофила.

pixabay.com

1. Активно интересуйтесь жизнью своих детей

Часто дети в определенном возрасте отдаляются от родителей и узнать о жизни собственного ребенка становится все сложнее. Тут важно вместе выстроить доверительные отношения. Для этого спрашивайте ребенка о его интересах, друзьях и мечтах, оказывайте поддержку и не осуждайте. Это сложно, однако такие вещи помогают получить доверие со стороны ребенка.

2. Найдите время на своего ребенка

Педофилы обращают особое внимание на детей, которые не получают должного внимания со стороны родителей. Такие дети порой выглядят одиноко, неуверенно и с большей вероятностью поддадутся на провокации со стороны педофила.

3. Здраво оценивайте ситуацию

Не нужно считать, что педофилия это проблема "большого города". Педофилы могут не выглядеть подозрительно, а наоборот располагать к себе. Им может быть учитель, врач или даже хороший знакомый. Не нужно подозревать каждого, однако обязательно присматривайтесь к окружению своего ребенка.

pixabay.com

4. Проведите урок полового воспитания

Родители могут стесняться или не придавать значения теме полового воспитания, однако она является очень важной частью воспитательного процесса. Поговорите про анатомию тела, отличие мальчика от девочки и какие места являются запретными для прикосновений других людей. Если дети будут знать эти важные аспекты, они смогут вовремя распознать намеки педофила.

5. Научите ребенка прислушиваться к интуиции

Расскажите, кто такой педофил и что делать, если ребенок его встретит. Объясните ему, что он может всегда обратиться к родным и получить поддержку. Научите детей прислушиваться к своей интуиции и обращаться к вам при ощущении опасности.

Также запомните, что не надо осуждать ребенка, который подвергся сексуальному насилию и не говорите ему, что он сам виноват.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыты причины, почему современные дети не читают.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!