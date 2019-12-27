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Как зарегистрироваться на пробное ВНО-2020: появилась пошаговая инструкция

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Чтобы зарегистрироваться на пробное внешнее независимое оценивание, нужно зайти на страницу своего регионального центра оценивания качества, в разделе "Пробное ВНО – 2020 Регистрация" заполнить регистрационную форму, сформировать и отправить электронное заявление.

Об этом рассказала директор РЦОКО Лариса Середяк. По ее словам, лицо получит логин и код доступа к своей персональной страницы, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Экспресс.

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После этого нужно зайти в свой кабинет и найти квитанцию для оплаты участия в пробном тестировании. Ее нужно оплатить в течении трех рабочих дней в любом банке Украины и сохранить. Последний день приема платежей – 29 января.

На информационных страницах участников, совершивших проплату, через 5 рабочих дней должен измениться статус на "оплачено".

Напомним, стоимость пробного ВНО в 2020 году составит от 138 до 150 гривен в зависимости от региона. Регистрация для участия продлится с 3 по 24 января 2020.

Как зарегистрироваться на пробное ВНО-2020: опубликована инструкция

Как зарегистрироваться на пробное ВНО-2020: опубликована инструкция

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский поэт выступил против обязательного ВНО по математике.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
регистрация ВНО школа
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