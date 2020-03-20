Лучшие учителя 2018 и 2019 годов по версии премии Global Teacher Prize Ukraine Александр Жук и Наталья Кидалова посоветовали, как правильно организовать обучение, чтобы заинтересовать детей во время карантина.

Так, Жук, который преподает информатику, рассказал "Главкому", что в среднем-старшем звене школы они работают в программе Class Room – задачи направляются, а о получении нового упражнения ученик получает уведомления по электронной почте.

"Дети понимают, что их никто не контролирует, они могут что-то где-то скопировать. Многие сделают задачу для галочки или вообще не сделает. Впрочем, это не всегда так – есть очень ответственные дети", – рассказал педагог.

Как заинтересовать детей учебой на карантине: советы от "учителей года" simya.com.ua

Учительница английского языка из Мелитополя Наталья Кидалова объяснила, что необходимо обеспечить обратную связь с учителем не только после выполнения задания, но и во время выполнения. Тогда дистанционное обучение может быть эффективным.

"Важно также предусматривать задачи, которые дети будут выполнять не индивидуально, но и коллективно или в паре", – добавила учительница.

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