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Как выжить с мамой на карантине: письмо-крик души рассмешило сеть

1.5т
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В сети набрало популярности письмо украинской мамы-преподавательницы к детям во время коронавирусного карантина.

Фото крика души педагога обнародовал в Facebook Сергей Васильченко. В нем мать написала, что можно или нужно делать во время того, как она проводит онлайн-лекцию, при каких условиях беспокоить и каких требований соблюдать в доме (чтобы посмотреть фото письма, доскролльте до конца страницы).

"Мама на работе" – так назвала письмо преподавательница, а внизу дописала хэштеги "карантин", "выживем", "все будет хорошо" и "как выжить с мамой". За три часа пост уже стал популярным среди родителей, которые вынуждены работать дистанционно. Он набрал почти 700 распространений.

Как выжить с мамой на карантине: письмо-крик души рассмешил сеть

Как выжить с мамой на карантине: письмо-крик души рассмешил сеть

Так, для детей прописали следующие основные требования:

  • в доме должна быть идеальная тишина (это касается и котов)

  • кухня работает в привычном режиме (3 раза в день);

  • не стучать в двери;

  • не звонить к маме;

  • не выяснять "долго ли еще".

Также для них прописали, что обязательно нужно делать:

  • мыть руки;

  • пить воду;

  • мерить температуру 1 раз в 2 часа;

  • выполнять заданные домашние задания;

  • готовиться к ВНО;

  • общаться с друзьями онлайн.

Письмо мамы к детям

Письмо мамы к детям

Facebook Serhij Vasylchenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН ответили на важные вопросы учителей карантина и организации дистанционного обучения.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Родители и дети Карантин в Украине
Место
Украина
Теги
дети карантин преподаватель
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