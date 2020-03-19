Как выжить с мамой на карантине: письмо-крик души рассмешило сеть

В сети набрало популярности письмо украинской мамы-преподавательницы к детям во время коронавирусного карантина.

Фото крика души педагога обнародовал в Facebook Сергей Васильченко. В нем мать написала, что можно или нужно делать во время того, как она проводит онлайн-лекцию, при каких условиях беспокоить и каких требований соблюдать в доме (чтобы посмотреть фото письма, доскролльте до конца страницы).

"Мама на работе" – так назвала письмо преподавательница, а внизу дописала хэштеги "карантин", "выживем", "все будет хорошо" и "как выжить с мамой". За три часа пост уже стал популярным среди родителей, которые вынуждены работать дистанционно. Он набрал почти 700 распространений.

Как выжить с мамой на карантине: письмо-крик души рассмешил сеть

Так, для детей прописали следующие основные требования:

в доме должна быть идеальная тишина (это касается и котов)

кухня работает в привычном режиме (3 раза в день);

не стучать в двери;

не звонить к маме;

не выяснять "долго ли еще".

Также для них прописали, что обязательно нужно делать:

мыть руки;

пить воду;

мерить температуру 1 раз в 2 часа;

выполнять заданные домашние задания;

готовиться к ВНО;

общаться с друзьями онлайн.

Письмо мамы к детям Facebook Serhij Vasylchenko

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН ответили на важные вопросы учителей карантина и организации дистанционного обучения.

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