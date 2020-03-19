Как выжить с мамой на карантине: письмо-крик души рассмешило сеть

В сети набрало популярности письмо украинской мамы-преподавательницы к детям во время коронавирусного карантина.
Фото крика души педагога обнародовал в Facebook Сергей Васильченко. В нем мать написала, что можно или нужно делать во время того, как она проводит онлайн-лекцию, при каких условиях беспокоить и каких требований соблюдать в доме (чтобы посмотреть фото письма, доскролльте до конца страницы).
"Мама на работе" – так назвала письмо преподавательница, а внизу дописала хэштеги "карантин", "выживем", "все будет хорошо" и "как выжить с мамой". За три часа пост уже стал популярным среди родителей, которые вынуждены работать дистанционно. Он набрал почти 700 распространений.
Как выжить с мамой на карантине: письмо-крик души рассмешил сеть
Так, для детей прописали следующие основные требования:
в доме должна быть идеальная тишина (это касается и котов)
кухня работает в привычном режиме (3 раза в день);
не стучать в двери;
не звонить к маме;
не выяснять "долго ли еще".
Также для них прописали, что обязательно нужно делать:
мыть руки;
пить воду;
мерить температуру 1 раз в 2 часа;
выполнять заданные домашние задания;
готовиться к ВНО;
общаться с друзьями онлайн.
Письмо мамы к детям
Facebook Serhij Vasylchenko
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в МОН ответили на важные вопросы учителей карантина и организации дистанционного обучения.
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