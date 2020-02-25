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Как выбрать университет в Украине: эксперт назвал главные условия

1.1т
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Образовательный эксперт Иван Примаченко заявил, что абитуриенту следует обращать внимание на средний проходной балл в университете и на конкретной специальности за предыдущие годы. Чем выше конкуренция за место, тем образование может быть качественнее.

Как рассказал он в интервью Gazeta.ua, также стоит узнать, сотрудничает ли университет с работодателями, имеет с ними общие проекты и программы стажировок, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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"Важно, чтобы лекторами были профессионалы своего дела, особенно, если это иностранные профессора или просто ученые. Тогда становится понятно, что заведение ценят на международной арене", – подчеркнул Примаченко.

Эксперт отметил, что не стоит идти в слабый университет, если на ВНО набрал малое количество баллов. Лучше подготовиться и попробовать свои силы через год.

По его словам, чтобы узнать правдивую информацию об университете, следует пообщаться с нынешними студентами или выпускниками последних лет. Можно найти неофициальную страницу вуза, где проконсультируют по обучению.

Как выбрать университет в Украине: эксперт назвал главные условия

Как выбрать университет в Украине: эксперт назвал главные условия

Хуст NEWS

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские вузы попали в список лучших университетов мира в 2020 году.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Обучение Образование в Украине
Место
Украина
Теги
ВНО образование университет
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