Как выбрать университет в Украине: эксперт назвал главные условия

Образовательный эксперт Иван Примаченко заявил, что абитуриенту следует обращать внимание на средний проходной балл в университете и на конкретной специальности за предыдущие годы. Чем выше конкуренция за место, тем образование может быть качественнее.

Как рассказал он в интервью Gazeta.ua, также стоит узнать, сотрудничает ли университет с работодателями, имеет с ними общие проекты и программы стажировок, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Важно, чтобы лекторами были профессионалы своего дела, особенно, если это иностранные профессора или просто ученые. Тогда становится понятно, что заведение ценят на международной арене", – подчеркнул Примаченко.

Эксперт отметил, что не стоит идти в слабый университет, если на ВНО набрал малое количество баллов. Лучше подготовиться и попробовать свои силы через год.

По его словам, чтобы узнать правдивую информацию об университете, следует пообщаться с нынешними студентами или выпускниками последних лет. Можно найти неофициальную страницу вуза, где проконсультируют по обучению.

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