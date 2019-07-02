Как выбрать специальность и вуз? Для украинских абитуриентов разработали интересный тест

Аналитический центр CEDOS совместно с Министерством образования и науки Украины разработал тест для поступающих, который поможет определиться со специальностью и учреждением высшего образования.

Как рассказала на брифинге по старту вступительной кампании министр образования и науки Лилия Гриневич, такие советы облегчат решение вопроса по выбору профессии, пишет Укринформ.

"Надо хорошо подумать перед тем, как определяться, к которому учреждению высшего образования вы будете подавать документы. Поэтому разработаны соответствующие советы для абитуриентов. Фактически поступающему нужно пройти небольшой тест. Тогда становится понятной ситуация, как выбрать специальность и соответствующий вуз", – сообщила главный педагог страны.

Тест доступен на сайте CEDOS. Он состоит из нескольких частей: выбор специальности, университета, а также возможности обучения за рубежом.

Вступительная кампания-2019 www.rbc.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования и науки Лилия Гриневич рассказала, что активная фаза вступительной кампании в Украине продлится весь июль 2019 года.

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