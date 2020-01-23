Как выбрать кружок для ребенка: украинский психолог дала советы

Член Профессиональной Ассоциации детских аналитических психологов Екатерина Гольцберг посоветовала при выборе кружка обратить внимание на возраст и уровень развития ребенка, а также его желание заниматься без давления взрослых.

Как рассказала експерт "УП.Життя", ребенку трудно сразу выбрать самостоятельно направление, которым хочет заниматься, поэтому следует много пробовать и экспериментировать с кружками.

"До 10 лет ребенок только ищет себя и форму своего увлечения. С 12 лет уже можно включать внутреннюю мотивацию на то, чтобы ребенок занимался одним делом и пытался добиться успеха", – объяснила психолог.

По ее словам, если ребенок заинтересовался каким-то направлением, есть смысл посетить несколько пробных уроков по различным направлениям.

Мама двух дочерей Ксения Рожак-Литвиненко рассказала, что ее дети ходят в детсад и посещают дополнительные занятия английским и хореографией. Это создает дополнительное давление на ребенка.

"При выборе кружка, прежде всего, мне было важно заинтересовать детей. Они с детства проявляли интерес к танцам. Занятия хореографией продолжаются 1-1,5 часа и проходят три раза в неделю. Выбирая, искала возможности в пределах нашего района проживания, учитывая логистику", – добавила мать.

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