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Как выбрать будущую специальность: эксперт дал советы абитуриентам

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Образовательный эксперт Иван Примаченко посоветовал одиннадцатиклассникам, которые не знают, какую специальность им выбрать, посещать много семинаров, летних лагерей, проектов. Это позволит окунуться в разные профессии.

Как рассказал педагог, поступающему лучше выбрать широкую специальность. Позже он сможет переквалифицироваться и изучать конкретное направление в этой профессии, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Gazeta.ua.

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"Студенту нужно будет изучить то, что будут давать в первый год в университете и понять, нравится ли это ему. Бывают такие профессии, на которые претендует невероятно большое количество человек, однако такая специальность действительно интересная и в будущем дает возможность получить отличные условия труда, большую зарплату и карьерный рост", – подчеркнул Примаченко.

По его словам, стоит обходить слишком популярные сферы, как право или экономика. Люди часто видели эти профессии идеальными. Однако оно совершенно не соответствовало тому, чем в реальной жизни занимаются те же юристы или экономисты.

Как выбрать будущую специальность эксперт дал советы абитуриентам

Как выбрать будущую специальность эксперт дал советы абитуриентам

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, как выбрать университет в Украине.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Обучение Образование в Украине
Теги
образование университет
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