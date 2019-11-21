Как во времена СССР: российских школьников заставили ежедневно исполнять гимн страны

Учеников школ Якутии (Россия) заставили ежедневно исполнять гимн России на занятиях с целью патриотического воспитания.

Соответствующий приказ подписал глава республики Айсен Николаев. Также парламенту республики рекомендуется "совершенствовать законодательство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания", пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "Коммерсант".

Учителя уверены, что такая мера "никак не повлияет на патриотическое воспитание". Многие ученики не знают текст гимна России полностью. Также в школах не поняли, необходимо ли живое исполнение гимна на уроке, или будет достаточно включать его утром из динамиков, как во времена СССР.

"Предполагаю, что ученики без радости воспримут это новшество в том смысле, что это же принуждение", – рассказал учитель английского языка одной из школ республики Петр Гермогенов.

Российских школьников заставили исполнять гимн страны Крим.Реалии

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