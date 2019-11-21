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Как во времена СССР: российских школьников заставили ежедневно исполнять гимн страны

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Учеников школ Якутии (Россия) заставили ежедневно исполнять гимн России на занятиях с целью патриотического воспитания.

Соответствующий приказ подписал глава республики Айсен Николаев. Также парламенту республики рекомендуется "совершенствовать законодательство в области духовно-нравственного и патриотического воспитания", пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "Коммерсант".

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Учителя уверены, что такая мера "никак не повлияет на патриотическое воспитание". Многие ученики не знают текст гимна России полностью. Также в школах не поняли, необходимо ли живое исполнение гимна на уроке, или будет достаточно включать его утром из динамиков, как во времена СССР.

"Предполагаю, что ученики без радости воспримут это новшество в том смысле, что это же принуждение", – рассказал учитель английского языка одной из школ республики Петр Гермогенов.

Российских школьников заставили исполнять гимн страны

Российских школьников заставили исполнять гимн страны

Крим.Реалии

Как сообщал OBOZREVATEL, в России запретили чаепитие в школе из-за унижения второклассницы.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Школа
Место
Россия
Теги
школа Новости России
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А вы посмотрите на своих хозяев с Вашингтона - у них даже на бейсболе свой гимн исполняют. Вам это никак?)
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
В СССР в школах не заставляли петь гимн, это в нэзалэжной гимно щеневмерлют
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