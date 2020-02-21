Как в Украине студенту восстановиться на обучение: вся информация

В Украине студенту можно восстановиться на учебу в заведении высшего образования после отчисления или академотпуска.

Соответствующий вопрос регулируется Положением о порядке перевода, отчисления и восстановления студентов высших учебных заведений, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на Освіта.ua.

Восстановление на обучение осуществляется, как правило, во время летних или зимних каникул. Заявление о восстановлении нужно подавать заранее. Информацию об особенностях процедуры обновления обычно можно узнать в деканате.

Заявление о восстановлении должно быть рассмотрено в течение двух недель. Студенту должны обязательно сообщить окончательное решение. Зачисление осуществляется после ликвидации (сборки) академической разницы. То есть, сначала нужно составить зачеты и экзамены по дисциплинам, которые студент не сдал до вычета или академотпуска и которые нужно составить для продолжения учебы.

Размер академической разницы в год не может превышать 20 кредитов (примерно 6-7 предметов по три кредита). Если размер академической разницы является большим, то студента могут восстановить на курс ниже, чем тот, с которого его отчислили.

Запрещается восстановление на первый курс. Ректор (директор) вправе восстановить студента сразу на второй курс, если он составит академическую задолженность до начала учебных занятий. Важно то, что лица, которые учились на бюджете, могут восстановиться на бюджет, но только при наличии свободных мест.

Восстановиться на обучение можно в любое заведение высшего образования. Однако не имеют право на возобновление в государственные учреждения высшего образования студенты, которые учились в аккредитованных негосударственных высших учебных заведениях.

Следует отметить, что студенты магистратуры могут обновляться только на ту же специальность на которой они прервали обучение. Что касается восстановления студентов бакалавриата на другую специальность, то вузы в основном позволяют обновляться студентам только на ту же или родственную специальность в пределах одной области знаний.

Как в Украине студенту восстановиться на обучение: вся информация окна

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