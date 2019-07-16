Как узнать о состоянии загруженности детских садов Киева: появилась новая онлайн-услуга

На сервисе "Дошкольные учреждения Киева" появилась новая онлайн-услуга: можно узнать состояние загруженности конкретного детского сада.

Об этом на Facebook-странице сообщил директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Родители детей могут посмотреть актуальную информацию о заявках в детский сад. Данные доступны как по отдельным заведениям, так и в разрезе районов города или возрастных групп", – отметил чиновник.

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Также можно узнать статистику групп в садиках, а именно:

общее количество групп;

количество свободных мест в отдельной группе;

наличие резерва и специализации группы.

Такая услуга позволит родителям определить дошкольное учебное заведение со свободными местами. Посмотреть статистику можно по ссылке.

Дошкольные учреждения Киева Facebook Юрия Назарова

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