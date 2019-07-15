Как урегулировать репетиторство в Украине: мнения экспертов

Эксперты считают, что урегулировать проблему украинского репетиторства нужно на законодательном уровне.

Как пишет Сегодня, в отчете организации экономического сотрудничества и развития говорится, что в других странах с недобросовестностью в репетиторстве борются двумя способами: регулируя предоставление соответствующих услуг и уменьшая спрос.

"У родителей такое распространенное представление, что репетиторы – это панацея. Мы видим, что репетиторство переоценено родителями, как нечто такое, что даст головокружительный успех", – рассказал Егор Стадный, директор аналитического центра CEDOS.

По словам Владимира Сокола, учителя из Харьковского учебно-воспитательного комплекса №106, не стоит делать резких движений и вводить жесткие наказания за репетиторство. Это повысит конфликтность, снизится уровень образования, а в конечном счете пострадают дети. По его мнению, нужно потихоньку выводить неэтичных учителей из игры, усиливать финансовую их независимость.

"Предложив из теневого репетиторства переходить "на свет", министр рекомендует оформлять документарно образовательные услуги, но не снимает вопроса "подчиненного", – отмечает Сокол.

Павел Сацкий, доцент Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, рассказал, что вопрос противодействия такому репетиторству решить непросто, потому что на законодательном уровне в Украине разрешена любая деятельность, которая не запрещена.

Репетиторство Виртуальная Академия

"Школа может предъявить претензии учителю, если он занимается репетиторством на рабочем месте, используя основные фонды и коммунальные услуги. Поэтому возможно наложить ограничения на преподавательскую деятельность педагога в помещении заведения, если оно не носит публичного характера, не является кружком, дополнительным занятием. При этом в случае платной основы такого мероприятия должна быть предусмотрена нормативная основа его оформления (публичный договор и его условия, соглашения между учителем и родителями, процедура внесения оплаты и т.п.)", – отмечает Сацкий.

По словам доцента, учитель может давать частные уроки вне школы, например, у себя дома. На законных основаниях этому никак нельзя помешать. По мнению Сацкого, лучше проблему урегулировать путем создания условий в школах для занятия репетиторством с должным нормативным обеспечением. Это возможно в форме дополнительных занятий на платной основе. В то же время, нормировать порядок принятия условий договора с педагогом, оплату, ответственность сторон.

Украина Online Репетиторство

Как сообщал OBOZREVATEL, ексглава УЦОКО резко ответил Гриневич на громкое заявление.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!