Как унижают школьников в Украине: омбудсмен указал на ошибку учителей

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что фразы "все сидят, звонок для учителя" или "никто на перерыв не выходит, пока я не позволю" является буллингом, потому что таким образом педагоги посягают на право ребенка на отдых.

Как рассказал педагог в интервью ZN.ua, школьник работает больше, чем взрослый: фактически, у ребенка рабочий день 11-12 часов и больше, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Учитель должен так спланировать урок, чтобы отпустить детей четко под звонок. Или, например, ребенка не отпускают в туалет на уроке. Это уже не просто буллинг, а физическое издевательство, которое может нанести вред здоровью", – подчеркнул Горбачев.

По его словам, большинство учителей – ответственные люди, которые доброжелательно относятся к детям. Но часто учитель провоцирует буллинг или может сам травить, разделяя учеников на любимцев и аутсайдеров, навешивает на них ярлыки, чем создает конфликтную ситуацию.

Инициаторами буллинга также бывают не только учителя, но и дети, родители. Поэтому важно, что год назад приняли закон о буллинге, который улучшит уровень защиты всех участников образовательного процесса. Но, по мнению омбудсмена, его еще нужно доработать.

Фразу "звонок для учителя" назвали буллингом news.nashbryansk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее образовательный омбудсмен объяснил, разрешена ли съемка в школах Украины.

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