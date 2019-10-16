Как украинцы относятся к переходу всех школ на украинский? Появились результаты опроса

Почти половина опрошенных украинцев одобряют заявление министра образования Анны Новосад о том, что с сентября 2020 года все русскоязычные школы Украины перейдут на украинский язык обучения.
Об этом говорится в результатах социологического опроса, который провел Киевский международный инститт социологии методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
В частности, полностью одобряют заявление министра образования 33% респондентов, скорее одобряют 16% опрошенных.
Противниками перехода оказалось 47% украинцев, из которых 16% – скорее не одобряют, а 31% – категорически против. 4% участников опроса затруднились ответить на поставленный вопрос.
Отмечается, что в ходе опроса проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.
Переход школ на украинский язык
NewsMakers
Как сообщал OBOZREVATEL, Новосад сообщила, что Министерство образования проверит заведения профтехобразования.
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