Как уберечь детские пальцы от травм: российская школьница изобрела интересный способ

Ученица школы №22 в Красноярске (Российская Федерация) изобрела способ, как защитить детей от защемления пальцев дверью.

Шестиклассница заметила, что травмирование предотвращает специальная гибкая лента из резины или кожзаменитель. Девочка вместе с педагогом Сергеем Привалихиным создала такую конструкцию, но более эстетическую, чтобы вписывалось в интерьер квартиры, пишет Lenta.ru со ссылкой на НГС (чтобы посмотреть схему установки дверей, доскролльте до конца страницы).

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"По бокам двери появились выборки. Зазор, который образовался, нужно заполнить декоративным мягким материалом. Для этого лучше всего подходит пенополиуретан. Такой уплотнитель не портит внешний вид двери и предотвратит травму. Благодаря этому по комнате тоже не будут гулять сквозняки", – рассказала школьница о своем изобретении.

По ее словам, после этого двери будут закрываться бесшумно. Шестиклассница планирует начать усовершенствование из своей квартиры, поскольку у нее есть младшая сестра. Девочка считает, что ее разработка пригодится педагогам и ответственным родителям.

Схема установки для дверей Управление образования Красноярска

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