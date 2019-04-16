Как стать эффективным учеником: исследование

Как сделать процесс обучения максимально результативным? Как развить свой мозг? Ответы на этот и многие другие вопросы даёт в своей новой книге "Научиться учиться" – переведённой уже и на украинский язык – Барбара Окли, американский популяризатор исследований в области психологии, когнитивистики и нейронаук, которая рассказала о своем труде изданию "Українська правда. Життя".

Чтобы обучаться с наибольшей пользой и не тратить времени и сил понапрасну, каждый ребёнок и его родители должны учитывать особенности работы нашего мозга.

Исследования в сфере нейронаук показали, что есть два типа мышления – сфокусированное и рассеянное.

Важно уметь их чередовать. Например, работая сфокусированно, мы сталкиваемся с неразрешимой задачей, с вопросом, на который не можем найти ответа.

Не стоит волноваться – в таком случае лучше всего сделать паузу, принять душ, поиграть – словом, переключиться на другой вид деятельности. А мозг тем временем продолжит обрабатывать информацию, искать пути решения проблемы.

Автор "Научиться учиться" утверждает, что ей в подобной ситуации лучше всего помогает сон – в это время мозг избавляется от токсинов, в нём формируются и крепнут нейронные связи.

Исследования показали, что новые нейроны в нашем мозгу образуются ежедневно – и главным образом тогда, когда мы учимся и формируем у себя новые привычки. Человек способен влиять на процесс рождения новых нейронов.

Два самых эффективных пути для этого – погружение в новую среду и регулярные занятия спортом. Новизна позволяет видеть мир глазами младенца, благодаря чему и формируются нейронные связи.

А польза хорошего фитнеса для мозга многократно подтверждена различными экспериментами. Например, мыши, имевшие возможность бегать, обучались куда быстрее тех, которых ограничивали в активности.

Даже обыкновенная прогулка, по убеждению Барбары Окли, улучшает память и стимулирует работу мозга.

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