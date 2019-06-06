Как собрать еду ребенку в школу, чтобы сберечь здоровье и природу

Собирать ребенку еду в школу достаточно непросто, особенно, если делать это, заботясь о его здоровье и окружающей среде.

Об этом опытная мама и сторонница идеи охраны природы Паула Кокоцца рассказала The Guardian.

Отмечается, что сын женщины никогда не любил школьные обеды, но в определенный момент категорически отказался их есть, в связи с чем родителям пришлось думать, как собирать для него еду из дома.

При этом, в процессе оказалось, что невероятно трудно упаковывать еду без использования пластика, - известный факт, что хранить в нем еду чревато, к тому же, его очень сложно перерабатывать, что несет за собой серьезный вред для экологии.

Сначала семья решила не готовить еду самостоятельно, в связи с чем купили разноцветные упаковки с перекусами, но в них были более мелкие упаковки, посуда для напитков продавалась с соломками из пластика и пленкой, приклеенной с помощью клея, - такое количество материалов, которые не перерабатываются, сделали полку с едой для сына "полкой стыда".

Проработав все варианты, женщина нашла способ упаковывать завтраки экологично.

Так, она заворачивает булочку в жиронепроницаемую бумагу, очищенную морковь в фольгу, сок, свежие фрукты.

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Для упаковки всего этого вместо пластикового бокса используются многокамерные контейнеры из нержавеющей стали, а сок вместо пакетов наливается в многоразовую спортивную бутылку без соломинки.

Хлеб покупается только в пекарнях (супермаркеты используют пластик для упаковки и покупают его в мешках), иначе же выпекается дома с помощью компостируемой бумаги для выпечки, в частности, готовят кексы из моркови и ананаса. После этого продукт заворачивают в многоразовую обертку из пчелиного воска.

В целом же, экологическая упаковка еды, - занятие достаточно сложное и проблемное, но стоит того.

"Когда мы начинали этот проект, я думала, что обед без пластика будет приемлемым способом жить более добросовестно. Но десятки решений и расчетов, которые мы делаем - лучше ли компостируемые формы для кексов, чем силиконовые? Где я могу найти булочку? - создают неприятности помимо проблемы выбора коробки для завтрака. Я стала сверхчувствительной к отходам", - рассказывает женщина.

Напомним, ранее кардиологи рассказали, какие серьезные последствия для организма влечет за собой отказ от завтрака.

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