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Как собаку: россиянка протянула ребенка в слезах по тротуару за "поводок". Видео

1.5т
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В Красноярске (Россия) бабушка протянула ребенка в слезах по тротуару за "поводок", потому что он отказывался слушать женщину.

Очевидцы сняли инцидент на видео. По их словам, ребенок несколько минут пролежал на холодной земле, прежде чем успокоился, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на местное издание ТВК (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, что ребенок громко кричит и не хочел идти за женщиной. Но она его, будто собаку, резко начала дергать и несколько метров протащила за собой.

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"Поводок, за который женщина тащила ребенка, это детские вожжи – специальное приспособление для страховки ребенка, который только недавно начал самостоятельно ходить", – говорится в сообщении.

Россиянка протянула ребенка в слезах по тротуару за "поводок"

Россиянка протянула ребенка в слезах по тротуару за "поводок"

tvk6.ru

В полиции сообщили, что по факту жестокого обращения с ребенком будет проведена проверка. Сейчас правоохранители устанавливают личность женщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России мать привязала сына за шею к велосипеду.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Место
Россия Красноярск
Теги
Новости России ребенок
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