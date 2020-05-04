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Как школы завершат год в условиях карантина: в МОН озвучили календарь обучения

20.5т
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Учебный год в украинских школах в условиях карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса COVID-19, завершится дистанционно.

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В Министерстве образования и науки представили календарь обучения, сообщается на сайте ведомства.

Как школы завершат год в условиях карантина: в МОН озвучили календарь обучения

24tv.ua

"Решение правительства предусматривает ослабление некоторых карантинных ограничений с 11 мая. Для учебных заведений все останется неизменным - они проводят дистанционное обучение и готовятся к завершению учебного года", – отметила временно исполняющая обязанности министра образования Любомира Мандзий.

Занятия будут продолжаться до 31 мая, а учебный год должен завершиться 1 июля.

При этом до 15 июня школы закончат оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и табели учебных достижений.

На протяжении июня на педсоветах школ будут рассматриваться вопросы о переводе учеников в следующие классы.

Выпускники 11 классов получат документ о получении образования после завершения государственной итоговой аттестации в форме ВНО.

"Если ученики 1-8, 10 классов не планируют учиться в другом учебном заведении, школы отправляют копии документов по электронной почте, а оригиналы документов выдадут в сентябре 2020-2021 учебного года", – уточнили в МОН.

Как писал OBOZREVATEL, с переходом на онлайн-образование во время карантина родители столкнулись с проблемой: обучение ребенка на время полностью легло на их плечи, что привело многих на грань срыва.

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Автор
Юрий Сергиенко
Темы
Образование в Украине Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Любомира Мандзий
Место
Украина
Тег
Министерство образования Украины
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wint wint
wint wint
Судя по методике обучения детей на Украине,то это будет достойная замене СЛУГАМ.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
wint wint, сиди на своей паРРаше, дерьмо.
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Моя Школа