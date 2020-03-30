Как школьникам поступить в училище: в Минобразования обнародовали детали

Министерство образования подготовило подробную информацию для выпускников 9-х и 11-х классов, которые планируют поступать в учреждения профессионального образования.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обучение в училищах является бесплатным, а студентам при необходимости предоставляется общежитие, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Для поступления в училище не надо сдавать ВНО, а сроки вступительной кампании каждое заведение определяет сам. Продолжительность обучения может длиться от шести месяцев до трех лет в зависимости от уровня образования. После профтеха профессиональные молодые бакалавры могут поступить в вуз на второй курс.

Вступление в заведения профобразования Пресс-служба Министерства образования

Вступление в заведения профобразования Пресс-служба Министерства образования

Список поступающих для зачисления формируется по результатам рейтинговых списков, собеседования, среднего балла школьного свидетельства или вступительных испытаний.

"Мы заложили в обновленные Правила приема норму, обязывающую приемные комиссии помогать абитуриентам в выборе профессии, рассказывать об условиях обучения и перспективах трудоустройства после выпуска. В условиях карантина они могут активно наполнять свои сайты актуальной информацией, делать видеорозьяснення, собирать вопросы от поступающих и их родителей через гугл-формы и общаться онлайн", – рассказал заместитель в.и.о. министра образования Петр Коржевский.

Вступление в заведения профобразования Пресс-служба Министерства образования

Вступление в заведения профобразования Пресс-служба Министерства образования

Вступление в заведения профобразования Пресс-служба Министерства образования

Как сообщал OBOZREVATEL, в МОН назвали точные даты, когда проведут ВНО и вступительную кампанию.

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