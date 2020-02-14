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Как сделать обучение для школьников интереснее: опубликовано топ-10 идей

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Ученикам не всегда интересно ходить в школу. Часто они отсиживают уроки и считают секунды до звонка. Однако креативность и различные оригинальные нововведения могут сделать пребывание детей в школе гораздо ярче и веселее.

Когда вокруг учеников царит креативность, то у них появляется больше мотивации учиться, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на do-slez.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, в коридорах и кабинетах над мусорными ведрами можно установить баскетбольные кольца.

Идеи, как сделать обучение интересным

Идеи, как сделать обучение интересным

Oltarus

Чтобы школьникам было интереснее изучать новые темы, в кабинете по математике можно повесить оригинальные часы.

Идеи, как сделать обучение интересным

Идеи, как сделать обучение интересным

EdGalaxy

Школьники часто не понимают химию, потому что она им трудно дается. Но если в школе разместить таблицу Менделеева с примерами, то им будет гораздо интереснее.

Идеи, как сделать обучение интересным

Идеи, как сделать обучение интересным

E1010347

Например, детский сад в Японии построили так, чтобы дети имели возможность собирать дождевую воду и играть.

Идеи, как сделать обучение интересным

Идеи, как сделать обучение интересным

Hibino Sekkei

Идеи, как сделать обучение интересным

Идеи, как сделать обучение интересным

do-slez.com

У дверей в класс математики

У дверей в класс математики

Draugheimens

Парта с педалями для активных школьников

Парта с педалями для активных школьников

LurkerMcLurkerton

Площадка детского сада в Японии построен вокруг дерева

Площадка детского сада в Японии построен вокруг дерева

tezuka architects

Зеркало над столом учителя, чтобы видеть, что она готовит

Зеркало над столом учителя, чтобы видеть, что она готовит

Levelis

Технический университет в Мюнхене

Технический университет в Мюнхене

HolliePocket

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее назван топ-3 идеи полезного обеда для ребенка в школу.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Теги
дети школа
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