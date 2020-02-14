Как сделать обучение для школьников интереснее: опубликовано топ-10 идей

Ученикам не всегда интересно ходить в школу. Часто они отсиживают уроки и считают секунды до звонка. Однако креативность и различные оригинальные нововведения могут сделать пребывание детей в школе гораздо ярче и веселее.

Когда вокруг учеников царит креативность, то у них появляется больше мотивации учиться, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на do-slez.com (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, в коридорах и кабинетах над мусорными ведрами можно установить баскетбольные кольца.

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Чтобы школьникам было интереснее изучать новые темы, в кабинете по математике можно повесить оригинальные часы.

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Школьники часто не понимают химию, потому что она им трудно дается. Но если в школе разместить таблицу Менделеева с примерами, то им будет гораздо интереснее.

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Например, детский сад в Японии построили так, чтобы дети имели возможность собирать дождевую воду и играть.

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Идеи, как сделать обучение интересным do-slez.com

У дверей в класс математики Draugheimens

Парта с педалями для активных школьников LurkerMcLurkerton

Площадка детского сада в Японии построен вокруг дерева tezuka architects

Зеркало над столом учителя, чтобы видеть, что она готовит Levelis

Технический университет в Мюнхене HolliePocket

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее назван топ-3 идеи полезного обеда для ребенка в школу.

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