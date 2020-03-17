Учительница начальных классов из штата Миссури (США) решила утром ставить детям на обратную сторону ладони именной штамп, чтобы проверить хорошо ли они моют руки.

Экспериментом американка поделилась на Facebook-странице. По ее словам, тем, у кого оставалась самая светаля метка после уроков, учительница вручала небольшие призы (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Именные штампы на руках детей Facebook Mrs. Woods 3rd Grade

Именные штампы на руках детей Facebook Mrs. Woods 3rd Grade

Следует отметить, что оригинальный способ сразу подхватили другие педагоги и воспитатели.

Еще один вариант предложила мама троих детей из Ньюкасла (Великобритания). Она рисовала детям на руках различные смайлики. Однако эксперимент сработал не на всех детях. Двое ее сыновей очень старались и тщательно смывали свои рисунки после походов на улицу. А вот дочери вымывать смайлики было жалко, поэтому участки с картинками она во время мытья не трогала.

Именные штампы на руках детей Facebook Nix JayJay

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее закарпатская учительница придумала челлендж для первоклассников во время карантина.

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