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Как привлечь ребенка к изучению иностранного языка: названы способы

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Чтобы заинтересовать ребенка изучать иностранный язык, родителям стоит вдохновлять ее, мотивировать и ознакомить с полезными приложениями или программами для смартфонов и компьютеров.

Как пишет Наша мама, взрослые могут рассказать историю своего успешного друга, которому знание языка дало возможность воплотить мечту. Также на внутреннюю мотивацию ребенка хорошо влияют фильмы или книги с иллюстрациями успешных и уверенных в себе людей.

Новости
Нужны ли ребенку несколько иностранных языков одновременно?

"Изучение иностранного языка – это долгий процесс, на который понадобится потратить несколько лет. Чтобы упростить ребенку задачу, стоит поставить ей конкретные цели и четко определить сроки для их достижения", – говорится в сообщении.

Можно позаботиться и о вознаграждении. Например, отправить ребенка на каникулы в англоязычную страну или купить путевку на лето в международный лагерь.

Обучение иностранному

Обучение иностранному

Украинская правда. Жизнь

Как сообщал OBOZREVATEL, психологи назвали возраст, с которого ребенка можно учить иностранному языку.

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Тема
Родители и дети
Тег
дети
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