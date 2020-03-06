Участникам ВНО психологи посоветовали меньше волноваться, чтобы не забыть изученный материал. Также можно выполнить во время тестирования несколько упражнений, чтобы преодолеть стресс.

Об этом рассказала психотерапевт Наталья Пашко DT.UA. Так, важно правильно дышать во время написания задач, ведь это поможет исключить доли мозга, отвечающие за эмоции, и позволяет включиться механизмам, отвечающих за воспроизведение изученной информации.

На счет от 1 до 8 – вдох и так же долгий выдох. Нужно ровно поставить ноги на пол, всей ступней. Это расслабляет и придает уверенности.

Как преодолеть страх перед ВНО: главные советы корреспондент

Поможет бороться со стрессом и упражнение "крыло ангела". Правую руку положить на левое плечо, будто обнимая его. Можно представить, что это рука близкого человека. Помогает успокоиться также так называемое "парасимпатическое дыхание", когда выдох длиннее вдоха.

Можно сделать массаж запястья между косточками, разделяющими четвертый и пятый пальцы, – это зона, которая отвечает за реакцию на стресс. Помогает успокоиться "якорь внимания" – пришить заранее яркую пуговицу или браслет, посмотрев на которые можна вернуться в "реальность".

Как сообщал OBOZREVATEL, регистрация на ВНО в 2020 году будет продолжаться до 24 марта. А тестирование состоится с 21 мая по 15 июня. На выполнение заданий тестов в зависимости от предмета абитуриенты будут иметь от 150 до 180 минут.

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