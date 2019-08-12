Как помочь ребенку успешно вернуться к учебе

Меньше, чем через месяц, школьники вернутся к учебе, многие уже готовятся к учебному году, закупая канцелярию и подбирая разные секции и кружки. Но как сделать учебу ребенка на протяжении года продуктивной и комфортной?

Huffpost написал о стратегиях развития в себе партнерского мышления, которые направлены на улучшение отношений со школой и ребенком.

Давайте рассмотрим их:

1. Общение с учителями

Кажется, что общение с учителями должно ограничиваться вопросом про успеваемость и нужды школы, однако это далеко не так. Если у вашего ребенка, есть какие-то особые потребности, сложности с письмом или усвоением информации, вам обязательно стоит поговорить с учителем. Каждый ребенок разный и имеет свои особенности, поэтому такие разговоры очень важны для комфортного обучения. И обязательно проводите разговор в присутствии ребенка, покажите, что вам небезразличны его чувства в школе.

Школяр Репортер

2. Вносите свой вклад в учебу ребенка

Научно доказано, что дети, чьи родители участвуют в их образовании, лучше справляются и больше заинтересованы в учебе. Пока ребенок сам не усвоил основные учебные навыки, родители должны оказывать ему поддержку. Учителя и специалисты по образованию называют это „skaffolding’’.

Как это выглядит дома?

• Специальное место для учебы

• Планирование дня

• Связь Wi-Fi

• Выбор вместе с ребенком эффективного метода обучения

• Передача ответственности за учебу на ребенка

• Смена негативных фраз на позитивные, например: „я сделал ошибку“ на „ошибки помогают мне совершенствоваться“ или „это слишком сложно“ на „это может занять некоторые усилия“.

3. Уважайте учителя и его труд

Профессия учителя требовательная и непростая. Как и у любого человека на этой земле у учителя бывают плохие дни. Не будьте тем родителем, разговора с которым боится каждый преподаватель. В начале разговора благодарите его за его работу. Не нападайте на него с обвинениями, говорите спокойно и по факту, не бросайтесь с угрозами.

4. Будьте ответственны за своих детей

Если учитель говорит о серьезной проблеме, связанной с вашим ребенком, не воспринимайте все в штыки. Для вас ваш ребенок самый лучший, но давайте посмотрим правде в глаза, даже хорошие дети могут вести себя неуважительно и делать неправильный выбор. На самом деле, учитель так же заботится о вашем ребенке, как и вы, и может предложить вам некоторые идеи. Попробуйте спросить его: "Как вы думаете, что заставляет моего сына выражать себя таким образом?" Вы можете быть удивлены, насколько они могут помочь.

Школьники Українська правда. Життя

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