Как получить средства для улучшения школ в Украине: МОН опубликовало инструкцию

Украинские школы могут получить средства на ремонт зданий школ, завершение недостроев, закупку оборудования для классов и формирования нового образовательного пространства.

Решение о предоставлении субвенции в 3,5 млрд грн принято Кабинетом министров для реализации программы "Способная школа для лучших результатов". Поэтому Минобразования решило опубликовать детальное видео-инструкцию, как претендовать на финансирование, пишет Моя Школа OBOZREVATEL (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Итак, средства могут получить любые опорные и другие школы, в которых получают образование не менее 350 учеников.

"Убедитесь, что вы (Основатель заведения. – Ред.) сможете софинансировать проект и сможете его завершить до 31 декабря 2020 года. Подайте полный пакет документов в ОГА, который должен содержать: проектную заявку, карточку заведения, проектно-сметную документацию, фото школы, гарантийное письмо о софинансирование", – рассказала Анна Пуцова, государственная експертка директората дошкольного и школьного образования.

Как получить средства для улучшения школ: МОН опубликовало инструкцию

Проекты к финансированию будет утверждать МОН. До получения средств субвенции основатель должен выполнять проект на средства местного бюджета, а также ежемесячно отчитываться в ОГА о реализации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что правительство выделит 7,5 млрд грн на школы Украины.

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