Как подорожает контрактное обучение в вузах Украины: появились детали

Изменения стоимости на контрактное обучение в украинских вузах, которое ожидается с 1 сентября 2020 года, должно решить ситуацию с чрезмерным количеством юристов и менеджеров, а также может затронуть частные вузы.

Кого затронет

Как рассказал в интервью ZN.UA заместитель министра образования Егор Стадный, нововведение коснется только популярных профессий – юристов, менеджеров, экономистов, дизайнеров и так далее.

По его мнению, это может простимулировать часть абитуриентов пойти на менее популярные направления – инженерию, естествознание и другие.

"Теперь мы говорим абитуриентам: "Контракт на право будет намного дороже, и нечего туда идти, потому что на рынке труда на одну вакансию юриста – 13 претендентов. Лучше пойдите на инженера, потому что в Министерство образования приезжают крупные корпорации и говорят, что не хватает именно инженеров", – заявил Стадный.

При этом, изменения могут затронуть и частные вузы, но только если государство туда вкладывает какие-либо средства.

"Вскоре все частные университеты смогут получать государственный заказ, и как только до них дойдет хотя бы одна государственная гривня, они будут подчиняться правилу о нижней границе цены на контракт", – сообщил замминистра.

В Украине установили минимальную цену обучения в вузах 112 Украина

Сколько придется заплатить по минимуму?

Контрактное обучение будет стоить не менее 60% стоимости, которую платит за бюджетные места государство, в 2021 году – 70% и в 2022 году – 80%. Однако, по словам Стадного, уже сейчас есть множество учебных заведений, где цена на контракт превышает нижнюю планку. При этом, четко определить её невозможно – везде "минималка" будет разной.

"Для разных заведений по-разному: для кого-то это будет 20 тысяч, для кого-то – 18. Все зависит от того, какое государственное финансирование на одного студента получает вуз", – сказал Стадный.

В Украине установили минимальную цену обучения в вузах

При этом, будут введены правила, сдерживающие поднятие нижней планки: если стоимость контракта выше, чем три средние зарплаты в области, то университеты могут не поднимать её.

"Вот, например, в Одессе три средние официальные зарплаты (я подчеркиваю – официальные, потому что реальные выше) – это 27 тысяч гривен. Одесский университет пищевых технологий, к примеру, исходя из правила 60% от объема финансирования на бюджетника, должен был бы поставить цену за обучение на контракте в 39 тысяч в год. Мы говорим: "Вот вам планка – три официальные зарплаты, и можете остановиться на этом". То есть стоимость контракта может быть и 27 тысяч", – привел пример замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, происходит это и-за того, что реальная стоимость обучения выше, чем обычно платят контрактники. Средняя оплата обучения на одного студента-бюджетника составляет 43 тыс грн, а средняя цена за контракт – 16,5 тыс грн.

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