Как подготовиться к ВНО в режиме онлайн: экс-глава Одесской области рассказал подробности

Телеканал "Рада" и YouTube-канал Министерства образования и науки Украины и науки Украины запустили ежедневную трансляцию бесплатных видеоуроков и онлайн-курсов.

Подробности на своей странице в Facebook рассказал бывший председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов. По его словам, это произойдет при поддержке платформы "Be Smart / Будь умным".

"Подготовиться к ВНО можно теперь не только на платформе Be Smart / Будь умным, но и на сайте МОН. А еще смотря телеканал "Рада", – написал он.

Онлайн-уроки будут по дисциплинам, которые нужны для составления нынешнего ВНО: украинский язык и литература, английский язык, история, математика, биология. Вестись они будут 5 дней в неделю. Вместе с тем, на сайте "Be Smart / Будь Умным" подтянуть знания можно, как и раньше, 24/7, онлайн и бесплатно.

"Каждый вторник 18-30 - 21-00, по средам 8-00 - 9-00 и 18-30 - 21-00, четверг 8-00 - 9-00 и 18-30 - 21-00, по пятницам 8-00 - 9-00 и 18-30 - 21-00, каждую субботу и воскресенье 10-00 - 20-00" – сказано в сообщении.

"Цель Фонда Максима Степанова, чтобы все дети нашей страны смогли легко и без лишнего стресса сдать ВНО и стать студентами желаемых вузов. Отдельная благодарность Министерству образования и науки Украины, Сергею Бабаку, Сергею Колебошину, а также ТК "Рада" за помощь в создании специальной телевизионной ВНО-программы", – отметил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Одесской области Максим Степанов передал аппарат искусственной вентиляции легких SV Aura Profi инфекционной больнице.

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